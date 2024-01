Twórcy GTA i Alan Wake chcą się sądzić – nie zgadniecie o co

W świecie technologii to Apple znane jest z uciążliwego podejścia do logotypów i ciągania po sądach każdej firmy, która decyduje się na wykorzystanie jabłka w znakach towarowych – nawet jeśli ciężko doszukać się w nim podobieństwa do logo giganta z Cupertino. Tym razem jednak spór dotyczy podmiotów...

W świecie technologii to Apple znane jest z uciążliwego podejścia do logotypów i ciągania po sądach każdej firmy, która decyduje się na wykorzystanie jabłka w znakach towarowych – nawet jeśli ciężko doszukać się w nim podobieństwa do logo giganta z Cupertino. Tym razem jednak spór dotyczy podmiotów z branży gamingowej, a konkretniej twórców GTA oraz Alan Wake, którzy pokłócili się o… literę R.

R zbyt podobne do R

Take-Two Interactive – będące właścicielem Rockstar Games – wdało się w prawną potyczkę z Remedy Entertainment z powodu „uderzającego” podobieństwa nowego logo twórców niedawno debiutującego Alan Wake 2. Take Two uznało bowiem, że Remedy Entertainment zbyt mocno zainspirowało się kultowym „R”, które gracze serii Grand Thet Auto doskonale znają z intra gry.

Cała sytuacja dziwi nieco branżowych komentatorów, bo obie firmy wydawały się funkcjonować w dość przyjaznych relacjach, ale z drugiej strony każda okazja do zarobienia pieniędzy jest dobra, a grzywny za naruszenie praw do zarejestrowanych znaków potrafią osiągać astronomiczne kwoty. W przypadku Take-Two Interactive roszczenia z tytułu podkradzionych logotypów nie są jednak niczym nowym.

W 2021 roku firma uznała za problematyczną nazwę gry Hazelight Studio, a konkretniej It Takes Two, czyli kooperacyjnej produkcji przygodowej dla dwóch graczy. Ostatecznie jednak It Takes Two dalej istnieje na rynku pod tą samą nazwą, więc skończyło się jedynie na medialnym zamieszaniu. Czy tak będzie i tym razem? O tym zadecyduje sąd.

