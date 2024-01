Poznaliśmy datę premiery GTA 6? Nowe informacje o grze Rockstara

Pierwszy oficjalny trailer już za nami — ale gracze domagają się więcej

Rockstar po testowaniu cierpliwości graczy przez długi czas wreszcie zapowiedziało, kiedy pojawi się pierwszy oficjalny zwiastun gry, a ten… wyciekł, i to kilka dobrych godzin przed ustaloną premierą. Firma z wielkim R i gwiazdką w logo postanowiła więc opublikować przygotowany zwiastun nieco wcześniej, a ten okazał się strzałem w dziesiątkę — poza tym, że trailer jest naprawdę świetnie wykonany, to pobił wszelkie rekord YouTube’a w kwestii czasu potrzebnego do przekroczenia magicznej bariery 100 milionów wyświetleń. Wideo w momencie pisania tego artykułu ma oszałamiające niemal 170 milionów wyświetleń.

O tym, jak wielkie jest to wydarzenie dla całej branży gier wideo (i nie tylko, bo GTA jest już prawdziwym fenomenem na przerażającą wręcz skalę i na nową część czeka każdy — nawet osoby, które nie interesują się grami) wszyscy wiemy. To wszystko, co Rockstar udostępnił do tej pory, to jednak dla graczy zdecydowanie za mało — wszyscy chcą nowych materiałów oraz przede wszystkim każdy gracz pragnie poznać datę premiery gry.

GTA 6 — kiedy pojawi się nowy zwiastun gry?

Użytkownik Reddita o pseudonimie AlienUfo51 udostępnił grafikę z pełną rozpiską dat dotyczących GTA 6. Według tych informacji, drugi zwiastun GTA 6 ma pojawić się już wkrótce, a dokładnie 19 kwietnia 2024 roku. To jednak nie wszystko, co przygotował Rockstar — zgodnie ze źródłem, mamy otrzymać jeszcze trzeci zwiastun wraz z fragmentami z rozgrywki, który ma pojawić się 22 sierpnia tego roku. Warto również odnotować datę 14 marca 2025 roku, gdyż to wtedy mamy zobaczyć pełnoprawny zwiastun nowego GTA Online.

GTA 6 — kiedy premiera gry? Nowe informacje

Ponadto AlienUfo51 zamieścił również informacje dotyczące premiery gry. Według jego informacji, Grand Theft Auto VI na PlayStation 5 i Xbox Series X|S pojawi się 7 lutego 2025 roku. Jest to bardzo możliwy scenariusz z tego względu, że jak już wielokrotnie informowałem wcześniej, presja na Rockstar Games jest już od jakiegoś czasu — a bierze się głównie z tego, że produkcja ma zadebiutować w 2024 roku fiskalnym, więc najpóźniej ma to być marzec 2025 roku. To oznacza, że do premiery najnowszej gry z ukochanej przez graczy serii tak czy siak został ledwo ponad rok.

A co z nowym GTA Online? To ma pojawić się nieco później — tak samo, jak było w przypadku GTA 5 — czyli według informatora z Reddita dokładnie 11 kwietnia 2025 roku. Co oczywiste, premiera ta dotyczy również wyłącznie konsol nowej generacji. Całe zestawienie wydaje się dosyć wiarygodne i możliwe, że faktycznie tak będzie — większość z podanych przez AlienUfo51 informacji pokrywa się z tym, co do tej pory przekazywali insiderzy.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Źródło: Reddit (u/AlienUfo51, r/GTA6)