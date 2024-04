Zwiastun Grand Theft Auto VI w… prawdziwym życiu?!

Niedawno w tekście Fani oszaleli na punkcie GTA 6. Zwiastun gry pojawił się już wszędzie! zebrałem wszystkie miejsca, w których fani odtworzyli zwiastun GTA 6; który sam w sobie stał się wielkim fenomenem, osiągając na ten moment ponad 180 milionów wyświetleń. To dzieło sztuki zostało już odtworzone w takich grach jak Minecraft, The Last of Us, Cyberpunk 2077, Microsoft Flight Simulator i tak dalej — całość możecie zobaczyć w artykule wspomnianym wcześniej. Teraz jednak fani poszli krok dalej.

YouTuber Andrew Levitt postanowił na swoim kanale wraz ze swoją ekipą odtworzyć zwiastun GTA 6. W tym celu wybrali się oni do Miami, szukając miejsc z trailera, żeby wszystko było odtworzone niemal perfekcyjnie; i trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę imponująco, a dbałość o szczegóły jest na najwyższym poziomie. YouTuber zrobił również osobne wideo, gdzie możemy zobaczyć „backstage” całego procesu nagrywania. Jest to naprawdę imponujące i godne podziwu — a trailer w takiej wersji pozostawia w tyle nawet ten odtworzony z klocków LEGO. Efekty sami możecie ocenić.

Całość jest jeszcze o tyle zabawna, że wszystkie sceny z Vice City zaprezentowane w wiadomościach w trailerze… wydarzyły się naprawdę. Podlewanie trawnika w skąpej bieliźnie przez sąsiada obok, aligator odwiedzający sklep spożywczy, twerkowanie na dachu jadącego samochodu, no i mężczyzna z wytatuowaną twarzą w taki sposób, żeby przypominać Jokera (z tym ostatnim było również spore zamieszanie po premierze zwiastuna).

GTA 6 to wielki hit już przed premierą

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Źródło: YouTube / Andrew Levitt

Grafika wyróżniająca: Rockstar Games