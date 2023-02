Gracze nie przestają węszyć — i trafiają na coraz więcej poszlak

Pierwszą i do tej pory chyba najważniejszą fanowską analizą było zbadanie wielkości mapy. Ogromny wyciek z Grand Theft Auto VI rozgrzał całą społeczność graczy — i, standardowo, użytkownicy na Reddicie nie śpią. Jeden z nich, o pseudonimie ChurchofGTA, nałożył koordynaty pokazane na wielkim przecieku na mapę z GTA 5. Z tych wyliczeń wyszło, że szósta odsłona serii będzie miała dużo większą mapę niż „piątka” — niektóre ogromne miejsca, jak chociażby lotnisko, znajduje się poza granicami Los Santos. W teorii nie jest to nic oficjalnego, lecz w praktyce wyliczenia wydają się jak najbardziej rzetelne i sensowne. To też ma spory sens i byłoby w stylu Rockstara — w końcu zarówno GTA 5, jak i Red Dead Redemption 2, miały gigantyczne mapy, a twórcy Grand Theft Auto uwielbiają „rozmach”.

Teraz jednak gracze dotarli do czegoś jeszcze — czegoś na pozór nie tak istotnego jak mapa, lecz jednocześnie elementu gry, który większości graczy zapada w pamięć na lata. O co chodzi? Oczywiście o ścieżkę dźwiękową.

Motywy muzyczne w GTA 6 będą spełnieniem marzeń. Zobaczcie, do czego dotarli gracze

Według użytkowników Reddita, maszyny do gier w GTA 5 ujawniają przewodni soundtrack GTA 6. Jak donosi użytkownik o pseudonimie xDevious_, menu inspirowanej latami 80. gry wyścigowej Race and Chase daje graczom motyw przewodni GTA VI jak na tacy.

Gracz jako przykładu używa poziomu o nazwie LS Nights. Według xDeious_ poziom, którego akcja odbywa się w doskonale nam znanym Los Santos, ma specyficzny soundtrack — i wydaje się być przyspieszoną wersją motywu GTA 5, czyli Welcome to Los Santos. Jeśli przyspieszymy ten motyw o 0,75x, to podobieństwo słychać od razu.

Już chyba domyślacie się, co nastąpi dalej. Kolejnym poziomem jest Vice Lights, który wyraźnie jest hołdem dla Vice City, miejsca akcji GTA: Vice City i… no właśnie, „szóstki”. W ten sposób można więc odkryć przewodni motyw nadchodzącego hitu Rockstar Games i jest to dokładnie to, czego mogliśmy się spodziewać — czyli hity z lat 80.

Klimat więc będzie czarujący — i spokojnie można się domyślić, że nie będzie to jedyny element tej produkcji, który zachwyci graczy. Jeśli chcecie poznać wszystkie informacje o GTA 6, które znamy, kliknijcie w ten link.

Źródło: Reddit

Grafika wyróżniająca: Unsplash @saadchdhry