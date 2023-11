Afera wokół zapowiedzi GTA 6. Rockstar nie tak to planował?

Niemożliwe stało się możliwe: Rockstar Games przerwało milczenie w sprawie GTA VI

Coś, w co wielu już przestało wierzyć, jakimś cudem się stało. Jak ostatnio informował Piotr Kurek, najpierw Bloomberg zdradził, że Rockstar Games i Take Two przygotowują się do oficjalnego zaprezentowania GTA VI. Do przekazania tych informacji miało dość jeszcze w tym tygodniu. Na reakcję studia i wydawcy nie trzeba było długo czekać. Na kilka godzin przed udostępnieniem wyników finansowych za ostatni kwartał, twórcy najpopularniejszej serii poinformowali na Twitterze, że rzeczywiście już za kilka tygodni zobaczymy pierwsze, oficjalne zapowiedzi najnowszej odsłony:

W przyszłym miesiącu przypada 25. rocznica powstania Rockstar Games. Dzięki niesamowitemu wsparciu naszych graczy na całym świecie mieliśmy okazję tworzyć gry, które naprawdę nas pasjonują - bez was nic z tego nie byłoby możliwe i jesteśmy wam wszystkim bardzo wdzięczni za dzielenie z nami tej podróży. W 1998 roku Rockstar Games zostało założone w oparciu o ideę, że gry wideo mogą stać się tak istotne dla kultury, jak każda inna forma rozrywki i mamy nadzieję, że stworzyliśmy gry, które kochacie, starając się być częścią tej ewolucji. Z radością informujemy, że na początku grudnia opublikujemy pierwszy zwiastun kolejnej odsłony Grand Theft Auto. Z niecierpliwością czekamy na kolejne lata dzielenia się tymi doświadczeniami z wami wszystkimi. Dziękujemy.

Szef Rockstar Games w swoim wpisie nie rozpisał się za bardzo na temat samej gry, zapowiadając jedynie, że "zwiastun kolejnej odsłony Grand Theft Auto" zaprezentowany zostanie na początku przyszłego miesiąca. Żadnych dat, żadnych konkretów. Można podejrzewać, że odbędzie się to na rozdaniu nagród The Game Awards, które w tym roku odbędą się 8 grudnia czasu polskiego (start 1:30 w nocy).

Nie takie były plany Rockstara?

Teraz okazuje się, że Jason Schreier, który doniósł o tej sprawie, miał zepsuć nieco plany firmy — ktoś z Rockstara miał rzekomo się mu wygadać, przez co studio znów przez zewnętrzny nacisk zmuszone było szybciej zakomunikować o swoich planach. Wcześniej miało to miejsce oczywiście po wielkim ataku hakerskim, po którym firma pierwszy raz przyznała się, że pracuje nad nowym Grand Theft Auto.

Jak donosi Chris’ Klippel z Rockstar Mag’, Schreier zepsuł plany Rockstar Games. Na swoim profilu na X napisał:

[Zapowiedź zwiastuna GTA 6] Właśnie dotarła do mnie informacja o zapowiedzi zwiastuna „następnego GTA”. Mogę teraz potwierdzić, że ogłoszenie rzeczywiście było zaplanowane na ten tydzień (nigdy nie było planowane na październik) i że seria tweetów w środę wcale nie jest tym, co pierwotnie planowano. Komunikat prasowy Sama Housera opublikowany na stronie internetowej Rockstar i we wszystkich sieciach został opublikowany, aby szybko przeciwdziałać wyciekowi Jasona Schreiera, tak jak zrobiono to we wrześniu 2022 r. w celu „potwierdzenia” wycieków. Zasadniczo prawdziwa zapowiedź miała zostać ogłoszona w dalszej części tygodnia, wraz z prawdziwym ogłoszeniem. Udało mi się potwierdzić, że sytuacja w Rockstar jest dość napięta, a Sam Houser i Strauss Zelnick są wściekli z powodu wycieku. Obaj mężczyźni ogłosili, że wewnętrzne dochodzenie zostanie rozpoczęte, aby dowiedzieć się, kim jest informator Jasona Schreiera. Sam Houser i Strauss Zelnick wskazali również, że każda osoba przyłapana na rozpowszechnianiu poufnych informacji będzie surowo ścigana przez Take Two Interactive za nieprzestrzeganie NDA. Jakie to smutne, że zapowiedź najbardziej oczekiwanej gry w historii została tak zepsuta…

Jason Scherier zdementował te informacje, bardzo szybko reagując. Dziennikarz Bloomberga odpowiedział:

Nic z tego nie jest prawdą. Zawsze planowali to zrobić w ten sposób i nie zmienili planu ogłoszeń ze względu na naszą historię. Dla zewnętrznych obserwatorów, którzy mogą zastanawiać się, komu wierzyć, przedstawię pewne dowody. Ogłoszenie miało miejsce dokładnie o 8:00 czasu wschodniego w dniu rozmowy telefonicznej o zarobkach Take-Two, a następnie zostało wspomniane w briefingu o zarobkach, który jest przygotowany *znacznie* wcześniej.

Klippel odpisał na post Schreiera w dość tajemniczy sposób:

Skoro tak mówisz. I rozumiem, że to mówisz. Jednak informacje, które otrzymałem, są trudne do podważenia. Z przyjemnością porozmawiamy o tym prywatnie.

Jason Schreier następnie pokazywał wiele tweetów Klippela dotyczących GTA 6, które nieco kłócą się tym, co dziennikarz Rockstar Mag’ teraz napisał. Niemniej, po sposobie ogłoszenia zwiastuna GTA 6, może być w tym ziarenko prawdy — a zdania fanów są podzielone. Co o tym sądzicie?

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

Źródło: X (@Chris_Klippel, @jasonschreier)