GTA 6 wprowadzi mnóstwo nowych mechanik. Najbardziej zaawansowana gra Rockstara!

Rockstar Games zabrało głos oficjalnie w sprawie Grand Theft Auto VI tylko po wielkim wycieku danych — i deweloperzy przyznali jedynie, że materiały, które ukazały się w sieci, faktycznie są prawdziwe oraz że nowa część kultowej serii naprawdę powstaje. Od tamtej pory cały czas jednak mamy do czynienia z całkowitym milczeniem ze strony studia odpowiedzialnego za GTA czy Red Dead Redemption — ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby dostawać cały czas nowe informacje na temat tek produkcji. Jak już zdążyliśmy się nauczyć, insiderzy, ciekawscy gracze czy społeczność Reddita nie śpi. Dokładnie tak samo było tym razem.

Kultowy system gwiazdek zostanie, ale nadchodzi rewolucja

Już kiedyś informowałem o nadchodzących zmianach w systemie pościgów policyjnych. Jest to jedna z kluczowych mechanik w całej serii Grand Theft Auto — w końcu nawet system gwiazdek stał się znakiem rozpoznawczym hitów od Rockstara. Wtedy konto na X (dawniej Twitter) o nazwie GTA 6 Trailer Countdown podało informacje, że policja będzie w stanie rozpoznać nasz pojazd, co doda głębi pościgom — sztuczka z przemalowaniem samochodu i szybką ucieczką nie będzie już działać. Dodatkowo, policja będzie musiała poświęć trochę czasu, aby przybyć na miejsce zbrodni — nie będzie sytuacji, w której policjanci magicznie pojawią się za naszymi plecami. Ponadto policjanci zaczną otaczać zgłoszoną okolicę czy miejsce zbrodni, zaraz od razu wbiegać w to miejsce. Do tego ma pojawić się system, dzięki któremu gracze będą mieli czas na decyzję o poddaniu się, zanim mundurowi postanowią oddać strzał.

Źródło: X (dawniej Twitter) (@GTAVI_Countdown)

Okazuje się jednak, że to nie wszystkie zmiany. W Grand Theft Auto VI pojawi się system świadków, którzy będą mogli zapamiętać naszą twarz, przez co policjanci będą wiedzieli, jak nasza postać wygląda. Dokładnie to samo będzie z pojazdami — i blisko ikon gwiazdek informujących o poziomie pościgu, znajdziemy informację o tym, czy policja wie, czym jeździmy i jak wyglądamy. Do tego pojawi się system świadków, których będziemy mogli zastraszyć, dzięki czemu nie zawiadomią policji; ci mają wyróżniać się specjalną żółtą ikoną nad głową.

Policja będzie miała co robić przez… napady

Policja będzie miała ręce pełne roboty ze względu na to, że Grand Theft Auto 6 ma nam zapewnić zdecydowanie więcej możliwości, w których mundurowi będą musieli zareagować. Do sieci trafił blisko 60-stronnicowy dokument związany z wcześniej wspomnianym atakiem hakerskim, gdzie możemy dowiedzieć się o kolejnej nadchodzącej nowości. Chodzi bowiem o liczbę budynków, do których będziemy mogli wejść: do tej pory były to sklepy, kluby ze striptizem, salony fryzjerskie czy studia z tatuażem, lecz w GTA 6 do tej listy dojdą takie miejsca jak mieszkania, lombardy, duże markety czy pralnie.

Źródło: YouTube @12th Hour

Mniej budynków będzie więc już pustych, ale nie będziemy tam wchodzić po to, żeby zwiedzać pralnię. Chodzi oczywiście o napady, które rozbiły bank (hehe) w GTA Online. W dokumencie mogliśmy przeczytać:

Ważnym elementem w GTA VI będzie liczba budynków, do których będzie można wejść. Będzie to bezpośrednio powiązane z kradzieżami i napadami, jednymi z głównych elementów rozgrywki.

Sporo napadów, sporo roboty — oby jakość też była niezła

Wygląda więc na to, że na ulicach odświeżonego Vice City nie będziemy mieli kiedy się znudzić. Rockstar szykuje dla nas mnóstwo rewelacji pod względem gameplayu, o czym już wielokrotnie informowaliśmy. Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?