Czwarta fala dotknęła graczy GTA Online. W grze ruszyły szczepienia Pfizerem

Pandemia koronawirusa odbiła swoje piętno w grach komputerowych już wcześniej, czego objawem było między innymi pojawienie się maseczek ochronnych jako element ubioru naszej postaci w wielu produkcjach. Pfizer postanowił jednak wejść na wyższy poziom, stawiając punkty szczepień na jednym z największych serwerów GTA Online RP.

Mowa tutaj o południowoamerykańskim serwerze Cidade Alta, który cieszy się niesamowitą popularnością. Zdarzeniu Pfizera dziennie przygląda się nawet po kilka milionów osób za pośrednictwem różnych platform streamingowych - powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w punktach szczepień pracują najwięksi streamerzy tamtej części świata. Pomysł ten opracowała agencja reklamowa Ogilvy. Gracz podczas szczepienia przeciw COVID-19 ma okazję chwilę porozmawiać z gwiazdami internetu, przez co na brak ruchu pracownicy punktu szczepień narzekać zdecydowanie nie mogą.

Jak to jednak przekłada się na szczepienia w prawdziwym świecie? Firma Pfizer zadbała również o to. Jeśli udostępnicie zdjęcie swojej zaszczepionej postaci, wraz z informacją o Waszej szczepionce w prawdziwym życiu i specjalnymi hashtagami, w ramach nagrody otrzymacie kilka dodatków do gry. Jednym z bonusów jest bandaż zwiększający wytrzymałość z wyjątkowym oznakowaniem szczepienia, a drugim jest specjalny strój, którego nie można zdobyć w żaden inny sposób. Na razie szczepienia zaplanowane są do jutra, 25 listopada. Bardzo możliwe jednak, że stoiska jeszcze powrócą.

RP cieszyło się ogromną popularnością już w starszych odsłonach serii, jeszcze za czasów San Andreas. Nigdy jednak ten tryb nie zachęcił do siebie takiej ilości graczy, jak w tej chwili. Jeśli nie wiecie czym jest GTA Online RP, to pędzę z wyjaśnieniem. Gracze na takich serwerach, zamiast robić misje stworzone przez Rockstara, sami znajdują sobie rozrywkę, prowadząc normalne życie. Chodzą do pracy, wykonują różne zawody (mogą pracować w kawiarni, dostarczać towar do sklepów, prowadzić swój warsztat samochodowy), a na fajrant spotykają się w klubach, restauracjach, chodzą na randki lub po prostu wracają do domu, po drodze tankując swój samochód i myśląc o tym, co zjedzą na obiad. RP to już globalny fenomen, więc Pfizer znalazł naprawdę dobry sposób na reklamę i potencjalną zachętę ludzi do szczepień.