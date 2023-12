GTA 6 nie trafi szybko na PC? Złe wieści dla graczy

Rockstar wreszcie zapowiedział wyczekiwaną przez wszystkich grę

Na ten moment czekaliśmy naprawdę długo i niektórzy zdążyli już nawet stracić nadzieję, że kiedykolwiek to nadejdzie. Jak jednak informowaliśmy wczoraj w okolicach północy, pierwszy zwiastun najnowszej odsłony Grand Theft Auto od Rockstar Games oficjalnie pojawił się w sieci. O tym, jak wielkie jest to wydarzenie dla całej branży gier wideo (i nie tylko, bo GTA jest już prawdziwym fenomenem na przerażającą wręcz skalę i na nową część czeka każdy — nawet osoby, które nie interesują się grami) wszyscy wiemy, jednak warto spojrzeć jeszcze na same liczby.

GTA 5 rozeszło się w ilości 190 milionów kopii, co postawiło tę grę na drugim miejscu wszech czasów (tuż za Minecraftem z około 300 milionami sprzedanych kopii), a to sprawia, że kontynuacja jest prawdopodobnie jedną z największych premier ostatnich i nadchodzących lat. Nie wszystkie informacje są jednak tak pozytywne — i nawet nie chodzi o ataki hakerskie, które zepsuły absolutnie wszystkie zapowiedzi i informacje dotyczące nowego Grand Theft Auto.

Co z GTA 6 na PC?

Jak niedawno informował Piotr Kurek, wraz z tą krótką zapowiedzią, poznaliśmy też platformy na których zadebiutuje gra. A będą to konsole Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. A co z posiadaczami komputerów PC? Na ten moment informacje prasowe są jasne — GTA VI w pierwszej kolejności pojawi się na konsolach i to wyłącznie obecnej generacji. Macie w domu konsole Xbox One i PlayStation 4? Zapomnijcie o wsparciu dla tych sprzętów. Rockstar Games i Take-Two mówią wprost — gra będzie dostępna na Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Wiele wskazuje na to, że wersja na PC pojawi się później. Jak późno? Nie jest to wiadome. GTA V na "pecety" trafiło prawie dwa lata po premierze konsolowej. Czy tak długo będzie trzeba czekać w przypadku najnowszej odsłony serii? Musimy poczekać na oficjalne komunikaty i bardziej szczegółowe informacje.

Mike York, profesjonalny animator, który przez 6 lat pracował w Rockstar, projektując animacje zarówno do Grand Theft Auto 5, jak i Red Dead Redemption 2, od jakiegoś czasu prowadzi kanał na YouTube o nazwie York Reacts. Miał wiele do powiedzenia w kwestii GTA 6 — jego materiał skupiał się przede wszystkim na tym, jak stworzono zwiastun i w jaki sposób jest on krok naprzód w zakresie technologii wizualnej Rockstara. York komentując NPC z trailera powiedział:

Zobacz, jak realistycznie teraz to wygląda. Zwykle starzy NPC i ktoś, kto po prostu kręci się w grze, ale nie jest to główna postać, nie wygląda tak dobrze. A to dlatego, że obecnie przesuwają granice w tym nowym sprzęt na PS5. I ostatecznie ta gra prawdopodobnie wyjdzie na PC, ale to zajmie dużo czasu, prawda?

Nie ma dobrych informacji dla pecetowców

Rockstar do tej pory nie skomentował, czy GTA 6 ukaże się na PC, a w komunikacie prasowym zapowiadającym grę wspomniano jedynie o PS5 i Xbox Series X/S. Jeśli ktoś, kto pracował przy Red Dead Redemption 2 i GTA 5 mówi, że produkcja wyciśnie ostatnie soki z PS5 i szybko nie ukaże się na PC, to znaczy, że naprawdę tak będzie. Czy będą to aż dwa lata, jak wcześniej, czy może jeszcze dłużej będziemy musieli na to czekać? Czas pokaże.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Źródło: YouTube / York Reacts