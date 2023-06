To już niemal pewne: GTA 6 to dużo więcej niż samo Vice City!

Tyler McVicker potwierdza doniesienia na temat Grand Theft Auto 6

Tyler McVicker, jeden z najbardziej zaufanych insiderów, przeprowadził ostatnio dwugodzinny stream, podczas którego odpowiadał na pytania widzów. Mając na uwadze ogromne zainteresowanie i jeszcze większe oczekiwania graczy względem nadchodzącego hitu Rockstar Games, było to dość oczywiste — a gracze po tej transmisji mogą być naprawdę zadowoleni, gdyż najbardziej ekscytujące doniesienia znalazły swoje potwierdzenie w kolejnym zaufanym miejscu.

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że w Grand Theft Auto VI będzie dwójka głównych postaci: Lucia, pierwsza żeńska grywalna postać w historii serii, oraz Jason. Losy tej dwójki mają do złudzenia przypominać Bonnie i Clyde. Te informacje były już na tyle zaawansowane, że niektórzy dotarli nawet do danych sugerujących możliwość romansowania. Funkcja ma pojawić się właśnie między dwoma głównymi bohaterami, ale rzekomo będzie dostępna również z innymi, pobocznymi postaciami. Związek dwóch głównych bohaterów będzie jednak opcjonalny i będzie to w pełni zależne od woli gracza.

McVicker nie zabrał stanowiska w sprawie romansowania (czyli funkcji, na którą gracze liczyli już w Red Dead Redemption 2), lecz potwierdził kwestię dwóch głównych bohaterów. Można więc stwierdzić, że obecność Lucii i Jasona jest już pewniakiem.

GTA 6 ma naprawdę zaskoczyć rozmiarem. Wielkie Vice City to nie koniec!

Jak zdradzały już liczne projekty społeczności Reddita i mnóstwo przecieków, mapa Grand Theft Auto VI będzie naprawdę ogromna i niewykluczone, że nowy hit Rockstara ustanowi nowy rekord pod względem wielkości całego świata. Mamy tutaj mieć słoneczne Vice City w towarzystwie Wyspy Weneckiej, w tym gigantyczne lotnisko, wielką plażę, a do tego dochodzą nawet galerie handlowe czy porty. Samo Vice City ma sprawić, że Los Santos z „piątki” będzie wydawało się małą mapą.

Źródło: Reddit u/EGNationnn

Do tej pory czytaliśmy, że poza rockstarową interpretacją Miami, Grand Theft Auto VI ma nas zabrać poza Amerykę Północną — dokładnie do Brazylii, skąd mają pochodzić rodzice dwójki głównych bohaterów. Pojawiały się zresztą informacje, że Lucia i Jason wywodzą się właśnie z tamtego miejsca, gdzie ich rodzice mieli zginąć podczas wojny kartelowej na brazylijskiej faweli. Niedawno jeden z insiderów przywrócił temat, pisząc, że na 80 procent jest przekonany, że część głównej kampanii ma nas zabrać na Kubę. W tym momencie mamy więc trzy główne kraje, do których możemy trafić poza Vice City — i jest to Brazylia, Kuba oraz Meksyk.

Była to niezwykle ekscytująca wizja, która jednak zdawała się nieco nierealna — ilość pracy i koszty mogły przytłoczyć nawet Rockstar Games. Wygląda jednak na to, że… może to być prawdą, bowiem McVicker jest kolejnym insiderem, potwierdzającym te informacje. Co Wy na to?

Źródło: Tyler McVicker (YouTube)