Poznaliśmy długość kampanii GTA 6? Programista Rockstar Games zdradził tajemnicę!

Grand Theft Auto VI paradoksalnie już teraz odnosi ogromny sukces i zdaje się być pewną receptą na triumf. W grudniu 2023 roku firma z wielkim R i gwiazdką w logo wypuściła pierwszy oficjalny zwiastun nowej odsłony GTA, który okazał się strzałem w dziesiątkę — nie tylko pod względem doskonałego wykonania, ale także osiągnięcia nowego rekordu na YouTube. W krótkim czasie przekroczył on magiczną barierę 100 milionów wyświetleń, obecnie licząc już oszałamiające ponad 184 miliony.

Wielokrotnie już pisałem, że znaczenie tego wydarzenia dla całej branży gier wideo (i nie tylko dla niej, gdyż GTA stało się fenomenem na globalną skalę, na który czekają nawet osoby spoza kręgu graczy) jest doskonale przez wszystkich znane. Jednak wszystko, co dotąd ujawnił Rockstar, wydaje się niewystarczające dla fanów — oczekują oni nowych materiałów i szczegółów. A teraz jeden z deweloperów zdradził bardzo ważną tajemnicę.

Wiemy, ile potrwa kampania w Grand Theft Auto VI. Gracze liczyli na więcej?

Sonny Blyth, programista w Rockstar North, przypadkowo zdradził istotne szczegóły dotyczące GTA 6. Deweloper potwierdził, że kampania fabularna ma trwać około 40 godzin. Chociaż dokument nie jest do końca jasny i niektórzy uważają, że chodzi o testowanie błędów i wszystkich bugów w grze, tak inna część społeczności graczy jest pewna, że chodzi o misje główne — w końcu w dokumencie, który wyciekł, jasno widać „J&L”, co jest oczywistym skrótem od Jason i Lucia — dwójki głównych bohaterów.

W GTA na długo pochłaniają nas również misje poboczne, sama eksploracja, rozwijanie postaci oraz tryb online — więc te 40 godzin to zaledwie mała część tego, co przygotował dla nas R*. Mimo wszystko można było liczyć na coś więcej, szczególnie, że chociażby Red Dead Redemption 2 miało dłuższą kampanię.

To nie wszystko, co zdradził programista Rockstar. W GTA 6 będziemy walczyć z żywiołami

Blyth zdradził również, że Rockstar długo pracował nad systemem dynamicznie zmieniającej się pogody. W dokumencie wymieniono burzę, jednak można się domyślić, że to nie będzie jedyna nowość. Pamiętajmy w końcu, że Rockstar długo pracował nad rewolucyjnymi rozwiązaniami z fizyką wody, więc po morzu przy Vice City również powinniśmy się wiele spodziewać; a kto wie, na co jeszcze deweloperzy z Rockstar Games wpadli.

Co interesujące, to fakt, że pogoda w świecie gry ma wpływać bezpośrednio na zachowanie NPC. Wygląda więc na to, że wszystkie zapewnienia o innowacyjnych rozwiązaniach i zdecydowanie większej immersji, faktycznie znajdą odzwierciedlenie w samej produkcji.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Źródło: Sonny Blyth / Rockstar North, X (dawniej Twitter) / GTAVI Gossip