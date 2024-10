Nintendo ma nową aplikację - i to taką, na którą czekaliśmy od lat!

Nintendo ostatnio dość mocno się aktywizuje. Wypuszcza sporo solidnych gier, zapowiada wielkie premiery (no dobra, Xenoblade Chronicles X jest wciąż odgrzewanym kotletem, ale takim, w który większość potencjalnie zainteresowanych nigdy nie zagrała, bo wyszedł on na Wii U), wrzuca do sklepów nowe gadżety w postaci budzika Alarmo, a nawet... publikuje nowe aplikacje mobilne.

Nintendo Music: nowa aplikacja z muzyką grową już dostępna!

Nintendo zarzuca nas zapowiedziami i nowościami, ale niekoniecznie takimi, na które czekamy. Świat wciąż wstrzymuje oddech i wypatruje oficjalnych informacji na temat Nintendo Switch 2. Tymczasem japoński gigant bawi się z nami w kotka i myszkę i zamiast tego, serwuje nową aplikację do streamingu muzyki. Nintendo Music, bo tak nazwana została aplikacja dostępna na systemy iOS i Android, pozwala subskrybentom abonamentu Nintendo Switch Online na dostęp do ogromnej bazy muzyki z ich gier. A mowa tam o ponad czterech dekadach ścieżek dźwiękowych,

Rozsiądź się wygodnie i ciesz się utworami Nintendo dzięki Nintendo Music, ekskluzywnej aplikacji na urządzenia inteligentne dla członków Nintendo Switch Online, która umożliwia strumieniowe przesyłanie lub pobieranie ścieżek dźwiękowych Nintendo, tworzenie i udostępnianie list odtwarzania, przeglądanie muzyki według różnych kategorii i nie tylko!

Jak na aplikację ze streamingiem muzyki przystało, pozwala ona zarówno na słuchanie gdy jesteśmy online, jak i pobieranie utworów do pamięci naszego urządzenia. Tym co niezwykle mnie zaintrygowało jest bez wątpienia opcja... wyłączenia spoilerów. Tak: muzyka również może zdradzić nam co nieco na temat historii. Jeśli nie klimatem, to tytułem. Dlatego Nintendo pomyślało także o tych, którym spoilery mogą potencjalnie popsuć dobrą zabawę.

Ciesz się muzyką z gier Nintendo - teraz na swoim inteligentnym urządzeniu! Nintendo Music zawiera różnorodne utwory z serii Nintendo, a także wyselekcjonowane listy odtwarzania oparte na postaciach, momentach w grze i nastrojach. Od najnowszych wydań po nostalgiczne klasyki, w przyszłości zostanie dodanych jeszcze więcej muzyki.

Baza utworów już teraz jest dość solidna, ale Nintendo zapowiada, że na tym jeszcze nie koniec. I w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się dodawania tam kolejnych soundtracków z ich produkcji. Ponadto nie zabrakło także playlist tworzonych przez magików z Nintendo, aby zapewnić możliwie jak najlepsze doświadczenia.

Nintendo pogrywa z nami jak chce - i jak zwykle robi wszystko na własnych zasadach

Niby nie powinienem być specjalnie zaskoczony tym, że Nintendo robi wszystko "po swojemu". Jak zwykle wychodzi im to doskonale i... raczej nie spodziewam się, by w najbliższej przyszłości zmienili swoje podejście. Bo i właściwie po co mieliby to robić, skoro obecna technika działa znakomicie. Wilk syty, owca cała, cała uwaga skupiona na nich, a Switcha 2 zapowiedzą wtedy, kiedy będzie im to na rękę. I tyle.