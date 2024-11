Za darmo to najlepsza cena. Te gry musicie mieć w swoim katalogu

Co w tym tygodniu przygotował sklep Epic Games Store w kwestii darmowych gier? Do odebrania czekają dwa tytuły, które nie pozwolą zapomnieć o zakończonym właśnie Halloween.

Choć to Steam uważany jest za najlepszą platformę dla graczy PC, część społeczności nie lubi tego, w jaki sposób Valve prowadzi politykę względem społeczności, czy twórców. Nie przeszkadza to jednak w osiąganiu ogromnej liczby klientów. Około 123 mln aktywnych użytkowników miesięcznie (dane Backlinko) robi wrażenie, a Steam stał się już synonimem grania na PC. Konkurencja nie zamierza się jednak poddawać i składać broni. GOG, Epic Games Store i inne starają się jak mogą, by zainteresować klientów swoją ofertą. Epic ma na to sposób – darmowe gry. Sklep twórców Fortnite'a już dawno pokazał, że gracze chętnie sięgają po najpopularniejsze tytuły bez wydawania pieniędzy. I nie mówię tu o wyłącznie produkcjach indie.

Reklama

Na przestrzeni ostatnich lat Epic rozdał wiele ciekawych pozycji – zarówno od małych twórców, jak i wielkich firm, które na swoje produkty wydają miliony dolarów. Nie brakuje więc produkcji AAA, które jeszcze niedawno kosztować mogły ponad 300 zł. Na przestrzeni ostatnich lat Epic Games pozwolił zbudować bibliotekę gier, które można przejść, nie wydając ani grosza. A do tego wiele bonusów do takich gier jak Fall Guys, Warframe, Honkai Impact 3rd, Disney Speedstorm, Idle Champions of the Forgotten Realms, SYNCED, World of Warships oraz EVE Online.

Epic Games rozpieszcza graczy. Darmowych gier nigdy za wiele

Ostatnie dwa miesiące w Epic Games Store w kwestii darmowych gier były bardzo obfite. Football Manager 2024, czy Sniper Ghost Warrior Contracts. Dwa zupełnie różne tytuły, ale oferujące masę dobrej zabawy. Było też Rugrats: Adventures in Gameland. Gracze otrzymali też ciekawie wyglądające Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival, Outliver: Tribulation. Za darmo było również inspirowane komiksem i serialem Invincible Presents: Atom Eve i karciane Kardboard Kings. Do wczoraj można było odebrać Moving Out, które z pewnością przypadnie do gustu fanom gier kooperacyjnych. A co w tym tygodniu zaserwowano graczom?

Choć Halloween jest już za nami, Epic Games Store postanowiło świętować ten dzień tytułami, które stawiają na dreszczyk emocji – jeden z przymróżeniem oka, drugi nieco bardziej na poważanie. Witch It to wieloosobowa gra w chowanego osadzona w zabawnym magicznym świecie. Jak czytamy w oficjalnym oposie produkcji studia Barrel Roll Games "odważni łowcy muszą odnaleźć wiedźmy, które rzuciły klątwy na ich wioski".

Wiedźmy mają umiejętność udawania niemal wszystkiego w krajobrazie, dzięki czemu mogą zmylić łowcę i przetrwać. Mogą korzystać z różnych rekwizytów i rzucać różne zaklęcia, aby zmylić, przestraszyć, a nawet wpłynąć na sterowanie swoich przeciwników! Jako łowca musisz odnaleźć wszystkie czarownice, aby zapewnić spokój miasteczku. Łowcy wyposażeni są w różne narzędzia i gadżety pomocne w wypełnieniu zadania, jak na przykład wierny kurczak, który odnajduje podstępne wiedźmy, lub umiejętność mocnego uderzenia, która zadaje olbrzymie obrażenia w pobliżu!

Ghostwire: Tokyo od studia Tango Gameworks debiutowało jako tytuł na wyłączność na konsole PlayStation i komputery PC. Po roku od swojej oryginalnej premiery, gra pojawiła się też na sprzętach Xbox. To FPS, który zabiera graczy do wyludnionego Tokio, w którym dochodzi się niewyjaśnionych zdarzeń i zjawisk.

Nadprzyrodzone istoty opanowały Tokio po tym, jak niebezpieczny okultysta doprowadził do nagłego zniknięcia jego mieszkańców. Sprzymierz się z potężną widmową istotą szukającą zemsty i opanuj szereg niewiarygodnych zdolności, aby poznać tajemnicę zniknięcia tokijczyków. Walcz z istotami nadprzyrodzonymi, korzystając z połączenia możliwych do rozszerzenia mocy żywiołów oraz umiejętności łowcy duchów. Użyj swoich eterycznych zdolności, aby wznieść się ponad Tokio. Fruwając nad ulicami miasta, możesz odkrywać nowe misje, a nawet zyskać przewagę nad przeciwnikami.

Oba tytuły można odebrać za darmo w Epic Games Store do 7 listopada.