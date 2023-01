Pod względem liczbowym Netflix na pewno może być zadowolony z tego, jakim echem odbyła się premiera netfliksowego Bonda, czyli "The Gray Man". To film akcji od braci Russo z Ryanem Goslingiem w roli głównej, na który wydano 200 mln dolarów. To pierwszy z kilku zapowiedzianych projektów z serii, ponieważ bazują one na książkach Marka Greaney'a - w tym roku doczekamy się premiery 12. odsłony w oryginale, a po polsku na razie ukazały się tylko dwie.

"The Gray Man" gościł w globalnym TOP 10 aż przez 6 tygodni w sumie generując aż 265 980 000 obejrzanych godzin pomiędzy 17 lipca a 4 września. To 4. film w generalnym rankingu Netfliksa, więc platforma powinna mieć powody do zadowolenia, choć opinie krytyków i widzów nie były już tak optymistyczne. Drugim filmem okazał się "Projekt Adam" z Ryanem Reynoldsem - familijne kino opowiadające o dwóch wersjach tej samej postaci (młodszej i starszej), które wspólnie poszukują ojca. Aż 260 520 000 spędzonych na oglądaniu godzin przez widzów pomiędzy 6 marca i 1 maja zapewniło mu 5. miejsce w rankingu Netfliksa wszechczasów.

Na kolejnych miejscach znalazły się "Purpurowe serca" oraz "Rzut życia" - dwa skrajnie różne filmy: melodramat o parze zakochanych oraz sportowy komediodramat z Adamem Sandlerem. Tu wyniki są równie imponujące, odpowiednio 240 480 000 godzin i 198 310 000, co pokazuje że Netflix dociera ze swoimi filmami do zróżnicowanej widowni. Wysokie pozycje "Oszusta z Tindera", animacji "Morska bestia" czy "Enola Holmes 2" chyba nikogo nie dziwi.

Najpopularniejsze filmy na Netflix 2022

The Gray Man Projekt Adam Purpurowe serca Rzut życia Oszust z Tindera Morska bestia Enola Holmes 2 Senior Year Człowiek z Toronto Dzienna zmiana

Pierwszą dziesiątkę wśród anglojęzycznych produkcji zamykają mało znany w Polsce "Senior Year", "Człowiek z Toronto" i "Dzienna zmiana". Netflix podzielił się też zestawieniem nieanglojęzycznych produkcji, które najchętniej oglądano w 2022 roku (ranking poniżej), a wśród nich znalazła się polska "Furioza", która zamknęła ranking TOP 10 w skali globalnej.

Najpopularniejsze filmy na Netflix 2022 (nieanglojęzyczne)

Troll Na Zachodzie bez zmian Czarny Krab Przez moje okno Nieobliczalni 2 Miłość dla dorosłych Carter Nazywam się Vendetta Bez wytchnienia Furioza

Najpopularniejsze seriale na Netflix w 2022

Stranger Things (Sezon 4) Wednesday (Sezon 1) Dahmer Potwór: Historia Jeffreya Dahmera Bridgerton (Sezon 2) Kim jest Anna? Ozark (Sezon 4) Obserwator The Sandman The Umbrella Academy (Sezon 3) Virgin River (Sezon 4)

https://www.youtube.com/watch?v=o17HaBfc5tY&t=1s

Jeśli chodzi o seriale, to nie doczekaliśmy się tu większych niespodzianek. Na liście przoduje 4. sezon "Stranger Things", który znajduje się poza zasięgiem konkurencji z 1,87 miliardami godzin na koncie. Druga "Wednesday" to jedynie 1,3 mld godzin, ale serial był zupełną nowością i potrzebował czasu, by zyskać przychylność widowni, więc w przypadku drugiej serii wynik może być o wiele lepszy.

Najpopularniejsze seriale na Netflix w 2022 (nieanglojęzyczne)

All of Us Are Dead (Sezon 1) Niezwykła prawniczka Woo (Sezon 1) Skradzione serce (Sezon 1) Till Money Do Us Part (Sezon 1) Elita (Sezon 5) High Heat (Sezon 1) The Empress (Sezon 1) Oferta biznesowa (Sezon 1) Po złej stronie torów (Sezon 1) Nowy Eden (Sezon 1)

Podium zamyka, ku zerowemu zdziwieniu, "Dahmer", który prawie dobił do 1 mld godzin. Na następnych miejscach znalazły się "Bridgerton" oraz "Kim jest Anna?", zaś zaraz za pierwszą piątką klasyka Netfliksa, czyli "OZARK", którego finałowy 4. sezon debiutował właśnie w 2022 roku. "Obserwator" okazał się niemałym zaskoczeniem, bo wskoczył na 7. miejsce, zaś później znalazły się dwie produkcje bazujące na silnych markach, czyli "Sandman" (komiksy DC) oraz "The Umbrella Acadamy" (z wydawnictwa Dark Horse Comics). TOP 10 zamyka "Virgin River", zaś wśród nieanglojęzycznych seriali triumfował koreański "All of Us Are Dead".