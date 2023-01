Nowa aplikacja Netfliksa już dostępna. Co się zmieniło?

Netflix nie należy do firm, które regularnie kombinują przy swoich aplikacjach. Owszem - biblioteka seriali i filmów zmienia się często, jednak sposób obsługi z grubsza... zawsze jest ten sam. Nowych opcji także nie widujemy w aplikacji zbyt często. Czy to dobrze? Zależy jak na to spojrzeć — ale w myśl zasady "raz nie zawsze", z okazji 15 urodzin firmy, Netflix na iOS doczekał się zupełnie nowej aplikacji. Co się zmieniło?

Nowa aplikacja Netflix na iPhone'a. Jest ładniej - a co poza tym?

Myślę, że ekipa odpowiedzialna za nową aplikację Netflixa ma powody do dumy. Platformie w nowej szatach bez wątpienia jest do twarzy - i całość prezentuje się... po prostu lepiej. Nie tylko jeżeli chodzi o responsywność i animacje, ale także wielkie plakaty, i małe, cieszące oko, elementy. Z grubsza całość pozostała jednak bez większej przebudowy, bo tym co się zmieniło, jest głównie kosmetyka. Janum Trivedi zaprezentował zmiany w krótkim materiale na swoim twitterowym profilu:

Wszystkie te wizualne nowości są jeszcze "podbijane" haptycznymi wibracjami. Subtelnym, ale cieszącym użytkowników, dodatkiem, który sprawia że korzystanie z nowej aplikacji Netfliksa jest przyjemniejsze niż kiedykolwiek.

Nowa wersja aplikacji na iOS jest już dostępna w App Store, gdzie możecie ją zaktualizować lub — jeżeli jeszcze nei macie jej na swoim iPhone — pobrać. Oczywiście całkowicie za darmo.