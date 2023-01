Netflix nie zdradza wszystkich swoich nadchodzących premier na rok do przodu i bardzo często trzyma karty blisko siebie, jeśli chodzi o wiele projektów. W związku z tym poniższa lista nie jest zestawieniem wszystkich (najciekawszych) projektów, które platforma pokaże w 2023 roku.

Pamela, A Love Story

Już na koniec stycznia (31.01.2023) zaplanowano premierę dokumentu poświęconego Pameli Anderson - aktorce, której imię i nazwisko znają chyba wszyscy, ale mało kto zdaje sobie sprawę, jak naprawdę wygląda jej życie. Seria opowiada o perspektywie gwiazdy "Słonecznego patrolu" z okresu początku jej kariery, związków, skandali oraz niesławnej taśmy. Program może po raz pierwszy pokazać niektóre fakty, nagrania i zdjęcia.

Tyler Rake. Ocalenie 2

Konkretna data premiery nie została jeszcze potwierdzona, ale spodziewamy się, że w 2023 roku Netflix wprowadzi na platformę drugą odsłonę filmu z Chrise Hemsworthem. W tak dynamicznym świecie niektórzy widzowie mogli w ogóle zdążyć zapomnieć o tej produkcji, wcale bym się temu nie dziwił, ale produkcja sequela trwa i wiele wskazuje na to, że kontynuacja wskoczy na Netfliksa właśnie w tym roku. Nie znamy szczegółów na temat fabuły, ale sporej dawki emocji i akcji można się na pewno spodziewać.

U ciebie czy u mnie

Ashton Kutcher i Reese Whiterspoon we wspólnym projekcie? To może zwiastować bardzo ciekawą produkcję i to właśnie oni są gwiazdami komedii romantycznej Netfliksa, która ukaże się na platformie zaledwie 4 dni przed Walentynkami. Zapowiedź fabuły mówi o nietypowej zamianie miejsc Debbie i Petera, którzy na co dzień mieszkają odpowiednio w Los Angeles i Nowym Jorku. Jak wyjdzie im zmiana spokojnych przedmieść miasta upadłych aniołów na centrum świata, które nigdy nie śpi i odwrotnie?

Luther: The Fallen Sun

Długo wyczekiwany film poświęcony jednej z najpopularniejszych postaci brytyjskich seriali najwyraźniej trafi w tym roku na Netfliksa. Nie znamy jeszcze oficjalnego polskiego tytułu projektu, ale w roli głównej powraca oczywiście Idris Elba. Po raz ostatni widzieliśmy go jako Luther w 2019 roku, więc trochę czasu minęło, ale ten ostatni taniec z nietypowym detektywem zapowiada się znakomicie. W wybranych kinach pojawi się 24 lutego, a na Netfliksie dostępny będzie od 10 marca.

Heart of Stone

To nie będzie pierwszy wspólny projekt Gal Gadot i Netfliksa - aktorka ponownie pojawi się w filmie akcji giganta, lecz tym razem będzie to bardziej przyziemna opowieść. Ten thriller szpiegowski doczekał się już zwiastunu i wiemy, że w obsadzie znajdą się też Jamie Dornan i Alia Bhatt, a całość będzie naszpikowana akcją.

Cień i kość 2. sezon

Niekrótko przyszło czekać fanom serialu na kontynuację "Cienia i kości", ale już w marcu nowe odcinki w ramach 2. sezonu zadebiutują na Netfliksie. Zwiastun pokazuje wielu znanych bohaterów, którzy powrócą, ale możemy śmiało liczyć na wiele nowych twarzy. Nowy sezon ma domknąć niezałatwione sprawy z 1. serii, ale wprowadzone zostaną też nowe wątki.

Ty 4. sezon

"Ty" to jeden z seriali fenomenów Netfliksa, podobnie jak "Dom z papieru", który doczekał się wielu kolejnych sezonów. Tym razem akcja zostaje przeniesiona z USA do Europy i bohaterów będziemy śledzić m. in na ulicach Londynu. Pojawi się też nowe alter ego Joe'go Goldberga, ale nie wiemy, kogo wybierze na swoją nową ofiarę.

Wiedźmin 3. sezon

Trudno było zapomnieć o "Wiedźminie" także z powodu zamieszania z odejściem Henry'ego Cavilla z serialu (którego zastąpi w 4. sezonie Liam Hemsworth), ale przede wszystkim widzowie czekają na nowe odcinki od grudnia 2021 roku, gdy debiutowała 2. seria. Wiemy, że 3. sezon pojawi się latem tego roku, ale na konkretny termin jeszcze musimy zaczekać.

All of Us Are Dead 2. sezon

Koreańska rewelacja zeszłego roku okazała się najchętniej oglądanym serialem nieanglojęzycznym na Netfliksie, więc nic dziwnego, że twórcy przygotują 2. sezon. Jak zapowiadał twórca, niektóre sceny i wątki umyślnie wpleciono w 1. sezonie, by później te kwestie rozwinąć w kontynuacji. To na pewno dobra wiadomość dla fanów serialu, ale dokładna data premiery 2. sezonu wciąż pozostaje zagadką.