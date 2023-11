Uwielbiany western już za kilka dni powróci w formie serialu!

"Django" wszyscy miłośnicy kina znają nie od dziś. Klasyczny western z lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia był także inspiracją dla wielkiego hitu Quentina Tarantino, który trafił na ekrany kin parę dekad później. Ale na tym jeszcze nie koniec. Już wkrótce będziemy mogli obejrzeć serial o kowboju, który przemierza amerykańskie ziemie by wymierzać sprawiedliwość.

Serial "Django" — co wiemy o nadchodzącej serii?

Główny bohater serialu kilka lat po wojnie secesyjnej dociera do Nowego Babilonu. Teksańskiego odludzia, który gromadzi całą śmietankę wyrzutków społeczeństwa. To właśnie tam czują się wolni i szczęśliwi. To właśnie tam ma nadzieję odnaleźć swoją córkę. Rzeczywistość jednak okazuje się jednak rozczarowująca. Mimo przeciwności losu, Django postanawia walczyć o córkę i jej szczęście.

Historia zemsty za wymordowaną rodzinę. Kowboj, który wyrusza w podróż po postsecesyjnej Ameryce, by wymierzać sprawiedliwość za pomocą swojego rewolweru. Brudny od prochu świat pełen bezkresnych prerii, mrocznych charakterów i zadymionych salonów. Nowy serial DJANGO od Leonardo Fasoli i Maddaleny Ravagli (Gomorrah), rodem swojego pierwowzoru z 1966 roku w reżyserii Sergia Corbucciego przenosi nas ponownie do kultowego kina westernowego. Główny bohater (Matthias Schoenaerts) zmierzy się nie tylko ze ścigającą go przeszłością, ale również zmieniającą jego życie informacją o żyjącej córce (Lisa Vicari) czy próbującą przejąć kontrolę nad miastem New Babylon protagonistką (Naomi Rapace).

Kiedy premiera serialu "Django"?

Dotychczas przygody Django mogliśmy oglądać wyłącznie na kinowych ekranach. Ale już za kilka dni będziemy mogli cieszyć się serialową adaptacją serii. "Django" w formie serialu trafi na antenę Canal+ Online już 1. grudnia, czyli w najbliższy piątek. Serial ma liczyć dziesięć odcinków