Ten serial będzie hitem. Gwiazda Netflix powraca na oficjalnym zwiastunie

Serial La casa de papel (lub jak kto woli Dom z papieru) okazał się strzałem w dziesiątkę i szturmem wszedł do kanonu najlepszych i najwyżej ocenianych produkcji Netfliksa. Świat oszalał na punkcie złodziei w czerwonych kombinezonach i maskach Salvadora Dali, ale pośród całej tej zgrai znalazł się jeden bohater, który charyzmą wyraźnie się wyróżniał. Mowa o Berlinie, czyli dystyngowanym wielbicielu cennych eksponatów z lekką słabością do kobiet. Śmiało można powiedzieć, że to właśnie on napędzał pierwszy sezon serialu, a jego brak w późniejszych epizodach sprawił, że Dom z papieru stracił na atrakcyjności. Na szczęście Berlin wraca na srebrne ekrany i to we własnym serialu!

Berlin powraca, a wraz z nim dwie znane twarze

Akcja spin-offu ma rozgrywać się przed wydarzeniami z Domu z papieru w złotych czasach złodziejskiej kariery Berlina. Serial zabierze widzów do Paryża, gdzie gang włamywaczy podejmie się śmiałego napadu na dom aukcyjny, a drogę do niego wyznaczą… słynne paryskie katakumby.

Co ciekawe Pedro Alonso – odtwórca roli Berlina – nie będzie jedyną znaną twarzą. Na powyższym zwiastunie fani Domu z papieru z pewnością wychwycili Itziar Ituño i Najwę Nimri, czyli aktorki grające Lizbonę i inspektor Alicię Sierra, postacie kluczowe dla uniwersum serialu. Już sam zwiastun jasno przekazuje, że twórcy doskonale zdają sobie sprawę z oczekiwań widzów.

Źródło: Netflix

Nie zabranie widowiskowych scen napadów, intelektualnych potyczek z policją i lekkiego humoru, który pokochali subskrybenci Netfliksa ma całym świecie. Berlin zasili bibliotekę platformy już 29 grudnia.

Źródło obrazka wyróżniającego: Netflix