To może być najmocniejszy film Netfliksa. Mamy zwiastun!

Jeśli lubicie filmy dostarczające mocnych wrażeń, to warto odznaczyć sobie w kalendarzu 4 stycznia. To wtedy bowiem bibliotekę Netfliksa zasili Śnieżne bractwo, czyli film oparty na nagradzanej książce La sociedad de la niev. To tragiczna historia katastrofy lotniczej z 1972 roku, którą przeżyła tylko garstka pasażerów.

Dramat Netfliksa o tragicznej katastrofie w Andach

Katastrofa lotu Fuerza Aérea Uruguaya 571 to jedna z najbardziej przerażających – a zarazem jedna z najbardziej rozpoznawalnych – katastrof lotniczych, która pochłonęła 29 istnień. Na skutek ciężkich warunków atmosferycznych i błędu pilota, samolot transportujący drużynę rugbystów oraz członków ich rodzin, rozbił się w Andach. Ci, którzy przeżyli, zmuszeni byli do walki o życie w arcytrudnych warunkach, w skrajnie niskiej temperaturze i bez dostępu do żywności.

To właśnie te tragiczne wydarzenia są głównym motywem filmu Śnieżne bractwo, który na festiwalach ukazał się 9 września, zbierając pozytywne opinie krytyków. Dramat w reżyserii J.A. Bayona (pracował między innymi przy Władca Pierścieni: Pierścienie władzy oraz Jurassic World: Upadłe królestwo) ukaże się na Netfliks na początku stycznia i ma okazję stać się jednym z najbardziej emocjonujących produkcji na czerwonym VOD.

Sama katastrofa to bowiem zaledwie początek ekstremalnych sytuacji, z którymi musieli radzić sobie ocalali z lotu Fuerza Aérea Uruguaya 571. Na wysokości ponad 3600 metrów nad poziomem morza mierzyli się nie tylko z ogromnym zimnem, ale także lawinami, własnymi ograniczeniami i rosnącymi poczuciem beznadziei. Katastrofę przeżyło zaledwie 16 osób z 45 pasażerów i członków załogi, pierwotnie znajdujących się na pokładzie.

