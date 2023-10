Takiej odsłony EA FC się spodziewaliście – twórcy eksperymentują z nietypowym gatunkiem

Równo z premierą EA FC 24 na urządzenia mobilne trafiła także zaktualizowana odsłona przenośnej gry piłkarskiej, będąca duchowym następcą FIFY Mobile. Gra posiada co prawda ulepszoną grafikę i mechanikę oraz design interfejsu przypominający „większego brata” z konsol i PC, ale to wciąż ta sama mobilka nastawiona na mikropłatności, która stanowi jedynie protezę pełnoprawnej odsłony. Wspominam o tym dlatego, że EA chyba wysłuchało narzekań graczy na wtórność wersji z urządzeń przenośnych i postanowiło do tematu podejść na nowo, zachowując jednak piłkarską otoczkę. Oto EA Sports FC Tactical – gra „strategiczna”, która już niebawem trafi na Wasze smartfony.

EA Sports wyciąga rękę do fanów gier turowych

EA opisuje swoją nową produkcję na urządzenia mobilne jako interaktywną symulację ze strategiczną rozgrywką turową. Tactical w nazwie może budzić skojarzenia z Football Managerem, ale nie spodziewajcie się aż tak zaawansowanych mechanik zarządzania zespołem. EA Sports FC Tactical bliżej bowiem do interaktywnego filmu niż do samej gry, w którym gracz będzie musiał podejmować decyzję w decydujących sytuacjach na boisku. Przykład? Wyobraźmy sobie, że gra symuluje na ekranie obserwowanym z perspektywy przesuwających się po boisku wizerunków piłkarzy podanie do Kyliana Mbappé, a ten zostaje zablokowany przez dwóch obrońców. Wtedy przenosimy się do perspektywy zza pleców zawodnika i musimy wybrać jedną z predefiniowanych opcji – takich jak strzał, drybling czy podanie – ograniczonych energią zawodnika i prawdopodobieństwem sukcesu.

Gra ma oferować kilka trybów rozgrywki, takich jak mecze rankingowe, spotkania online czy towarzyskie. Umiejętności zawodników będzie można rozwijać w specjalnych sesjach treningowych, które odblokowują alternatywne możliwości rozgrywania akcji. Nie zabranie także personalizacji samego klubu – począwszy od przedmiotów kosmetycznych aż po stadiony.

„Jesteśmy podekscytowani, że możemy powitać fanów turowych gier strategicznych, którzy dołączyli do klubu jako część społeczności graczy EA Sports FC i nie możemy się doczekać, aż wkrótce udostępnimy więcej informacji na temat EA Sports FC Tactical” – Nick Włodyka, starszy wiceprezes i dyrektor generalny EA Sports FC

Jednego możemy być pewni – nie zabraknie mikropłatności

EA w komunikacie prasowym przekazało, że nowa mobilka zaoferuje dostęp do ponad 5000 autentycznych piłkarzy z ponad 10 najlepszych lig, w tym Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Ligue 1 i Serie A. W sieci pojawiły się już też pierwsze nieoficjalne fragmenty rozgrywki i… cóż, nie wygląda to zbyt dobrze, ale gra wciąż znajduje się w fazie rozwojowej. Premiera została wszakże zaplanowana na początek 2024 – więc twórcy mają jeszcze trochę czasu na ulepszenia – ale to, co już dziś można stwierdzić z dużą dozą pewności, to obecność mikropłatności, którymi gra będzie wręcz przeładowana.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie się już doczekać premiery EA Sports FC Tactical, to pod tym adresem dokonacie wczesnej rejestracji na iOS (lub alternatywnie dla urządzeń z Androidem tutaj).