Wyniki Minecraft Mob Vote już w tę niedzielę. Na co mogą głosować gracze?

15 października 2023 to oczywiście dzień, w którym w Polsce odbywają sie wybory do Sejmu i Senatu (na które wszyscy powinniśmy się wybrać). Jednak w środowisku graczy w Polsce politycy to nie jedyne osoby, na które tego dnia będzie można oddać swój głos. Tak się bowiem składa, że właśnie wtedy będzie także miał miejsce event Minecraft Live, podczas którego otrzymamy wyniki Minecraft Mob Vote 2023.

Dla niewtajemniczonych - od kilku już lat oprócz nowości przygotowanych przez twórców do gry co roku dodawany jest też jeden z trzech mobów,wyłoniony przez graczy w głosowaniu. Swój głos można oddać przez 24 godziny przez stronę Minecrafta, bądź bezpośrednio w grze. Na co gracze będą mogli głosować w tym roku?

Mob Vote 20203 - jakie opcje mają gracze?

Krab

Kraby to nowe moby, które pojawiają się w dodanych niedawno biomach bagiennych i które będą spełniały bardzo ważną funkcję. Ich kleszcze mają bowiem pomagać graczom stawiać bloki dalej od siebie niż dotychczas, co może być bardzo przydatne dla osób uwielbiających budować.

Pancernik

Pancerniki pojawiają się na sawannie i również spełniają ciekawą funkcję, ponieważ z ich pancerzy można zrobić pancerz dla naszego psa. To też bardzo użyteczny upgrade i przydałby się w wielu farmach AFK wykorzystujących psy, aby chronić je przed potencjalnymi obrażeniami.

Pingwin

Pingwiny żyją w biomie przybrzeżnym i ich funkcja pozwala naszej łodzi, znajdującej się obok, poruszać się szybciej. Przypominają więc swoją użytecznością delfiny, ale nie sądzę, by aż tyle osób poruszało sie łodzią (chyba, że dzięki temu łódź będzie się też szybciej poruszać po lodzie - wtey użyteczność może być ogromna).

Głosować na moby można od piątku od godziny 19:00 pod tym linkiem. Na którego moba głosujecie?