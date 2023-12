Kultowa gra przeceniona o połowę. Jeżeli jeszcze nie grałeś, warto to zrobić!

Apple w tym roku wymyśliło sobie promowanie iPhone 15 Pro jako sprzętu idealnie nadającego się do gier. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości że oferowane przez flagowe smartfony (niezależnie czy chodzi te od Apple czy od innych producentów) podzespoły udźwigną nawet te co bardziej wymagające gry. Problem polega na chłodzeniu, czasu pracy na jednym ładowaniu i wielu innych czynnikach, o których Apple najwyraźniej nie myśli. Albo po prostu myśli, że dla typowych konsolowych graczy nie mają one większego znaczenia.

A mają — i to duże. I jeżeli próbowaliście spędzić dłuższą chwilę przy co bardziej wymagających grach mobilnych, to prawdopodobnie znacie dobre i złe strony tego rozwiązania. Nie bez powodu zresztą do gamingowych smartfonów twórcy często dołączają zewnętrzne akcesorium w postaci wentylatora, który dba o chłodzenie urządzenia i wysoką kulturę jego pracy.

Jeżeli jednak ograniczenia jakie związane są z iPhonem Was nie zniechęcają, to mam dobre wieści. Właśnie trwa promocja, w ramach której jedną z najlepszych gier jakie kiedykolwiek wypuszczono na smartfony (i jedną z najznakomitszych gier ostatnich dekad) możecie zgarnąć o połowę taniej. Tak, chodzi o Resident Evil 4.

Resident Evil 4 na iPhone'a, iPada oraz Mac przeceniony o połowę!

Promocje w App Store nie są niczym specjalnie nowym, ale Capcom przyzwyczaił nas do tego, że robi je stosunkowo rzadko i od wielkiego dzwonu. Tym bardziej warto docenić, że właśnie w App Store przeceniono najgorętszą premierę ostatnich miesięcy — i to o połowę. I choć Apple zrobiło wielkie widowisko związane z wydaniem takiej pozycji na iPhone'a, to warto mieć na uwadze, że gra dostępna jest w wersji uniwersalnej. I kupując ją raz, możemy cieszyć się nią na różnych urządzeniach giganta z Cupertino — zarówno na iPhone'ach (z układami A17 Pro lub nowszymi), iPadach (z układami M1 lub nowszymi) jak i komputerach z układami Apple Silicon.

Resident Evil 4 na urządzenia Apple teraz za 136,99 zł

Samą grę Resident Evil 4, w formie dema, można pobrać całkowicie za darmo. To w ramach transakcji wewnątrz aplikacji wykupujemy dostęp do pełnej wersji, która tylko do 17 stycznia dostępna jest w promocyjnej cenie: 136,99 zł.

Resident Evil 4 nie bez powodu od lat wydawany jest na wszelkie możliwe platformy, a mimo to cieszy się niesłabnącą popularnością. Mimo że od jej premiery minęło już sporo czasu, to gracze wciąż pamiętają jak rewolucyjną pozycją na rynku była w dniu swojej premiery. Ale co najlepsze — po drobnym odświeżeniu tego i owego, produkcja w 2023 smakuje równie dobrze, jak w czasach swojego debiutu trzy generacje konsol temu. Czy iPhone jest dla niej najlepszym miejscem? Nie. Ale myślę że iPad z podłączonym kontrolorem lub komputery Mac jak najbardziej — i to właśnie z myślą o nich warto mieć na oku tę ofertę specjalną.