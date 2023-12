Mieszanka nowych technologii z eleganckim designem. TCL C80 może się podobać

Telewizory wymieniamy na tyle rzadko, że poszukiwanie nowego TV do naszego salonu może być naprawdę stresujące. Na co należy zwrócić uwagę podczas szukania nowego centrum rozrywki?

Czym powinien charakteryzować się idealny telewizor?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle powinien wyróżniać się dobry telewizor. Przy wyborze idealnego telewizora, zwracamy uwagę na kilka kluczowych elementów, które decydują o ostatecznej satysfakcji z zakupu. Na szczycie listy priorytetów znajduje się jakość obrazu. Jasność, kontrast, głęboka czerń, i autentyczne odwzorowanie kolorów są kluczowe dla uzyskania doskonałego wrażenia wizualnego. Do tego dochodzi sensowny dźwięk, nawet bez dokupywania soundbara, oraz wszystkie funkcje Smart, które pozwolą nam na jak najlepsze doświadczenie.

Naszym finalnym celem jest więc uzyskanie wysokiej jasności ekranu przy jednoczesnym świetnym kontraście, co ma bezpośredni wpływ na głębokość czerni i efekty w trybie HDR. Ważne jest również, aby obraz wyglądał dobrze niezależnie od tego, z której strony na niego patrzymy — więc szerokie kąty widzenia to również ważny punkt. Przy okazji fajnie by było, jakbyśmy mieli zaawansowane funkcje dla graczy, poprawiające jakość rozgrywki.

Jak więc widzicie, wymagań jest… naprawdę sporo. Chociaż znalezienie idealnego kandydata wydaje się niemożliwe, to są telewizory, które łączą w sobie wszystkie te zalety. Jedną z takich propozycji jest TCL C80.

miniLED, czyli nowa jakość podświetlenia

Podstawą każdego znakomitego telewizora jest jakość podświetlenia. W przypadku telewizorów wykorzystujących technologię miniLED, czyli między innymi TCL C80, wykorzystuje się diody o znacznie mniejszych rozmiarach niż w klasycznych telewizorach LED. To pozwala na umieszczenie większej ilości diod w matrycy telewizora, co skutkuje precyzyjniejszym podświetleniem ekranu. Każda mini dioda emituje światło bardziej skoncentrowane, co prowadzi do lepszej kontroli kontrastu i eliminacji problemu bleedingu światła.

Dodatkowo, technologia ta umożliwia tworzenie większej liczby stref przyciemniania w porównaniu z tradycyjnymi telewizorami LED, co przekłada się na bardziej precyzyjną regulację jasności różnych obszarów na ekranie. Dzięki tym właściwościom osiąga się głębsze czernie, bardziej wyraziste szczegóły w cieniach i ogólnie wyższą jakość obrazu. W skrócie: miniLED to wyświetlacze nowej generacji, które są obecnie najlepszym możliwym rozwiązaniem.

Nie zapominajmy o QLED

Do tego QLED, czyli Quantum Dot LED, to zaawansowana technologia, która przynosi liczne korzyści pod względem jakości obrazu. Oprócz cech takich jak intensywne kolory, niezły kontrast i wysoka jasność, wpływa także na wcześniej wspomniane szersze kąty widzenia oraz zwiększoną trwałość. Dzięki technologii QLED, niezależnie od tego, gdzie znajdujemy się w pomieszczeniu, będziemy mogli obserwować wyświetlany na telewizorze obraz w wysokiej jakości. QLED odgrywa naprawdę ważną rolę w kwestiach wizualnych. Dodatkowa warstwa w technologii kropek kwantowych sprawia, że telewizor dostarcza intensywne kolory i niesamowite odwzorowanie obrazu. Wszystkie kolory są intensywne — niezależnie od tego, czy mówimy o czerni, czy jaskrawych barwach.

Dodatkowo, kropki kwantowe używane w telewizorach QLED są odporne na degradację i utratę jakości przez długi czas, co ma szczególne znaczenie w przypadku telewizorów w tej klasie cenowej — te po prostu będą w stanie posłużyć nam dłużej. Niedawno TCL podczas warsztatów „Experts meet Experts” przedstawiło dane dotyczące tego, że średni okres wymiany telewizora wynosi obecnie około 9 lat, co jest znakiem stabilizacji i trwałości nowoczesnych urządzeń — mit o tym, że nowe sprzęty nie są w stanie przetrwać kilku lat, okazuje się więc w tym przypadku nieprawdziwy.

To nie wszystko w kwestii jakości obrazu

W przypadku jakości obrazu, TCL C80 wyróżnia się również dzięki funkcji 4K HDR PREMIUM 1500, odświeżaniu 144 Hz Motion Clarity Pro i obsłudze najnowszych standardów, takich jak HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION i DOLBY VISION IQ. Dla przykładu, HLG (Hybrid Log-Gamma) to innowacyjny standard HDR, który został stworzony z myślą o rozwoju transmisji telewizyjnej i produkcji treści w wysokiej rozdzielczości. Unikalną cechą HLG jest jego zdolność do obsługi zarówno odbioru HDR, jak i SDR (Standard Dynamic Range) na jednym kanale, co sprawia, że jest on idealny dla tradycyjnej telewizji. Dzięki temu, HLG eliminuje potrzebę konwersji i jest kompatybilny z szerszym spektrum urządzeń, od nowoczesnych telewizorów po starsze modele.

HDR10+ to za to zaawansowany standard HDR, który stanowi ulepszoną wersję podstawowego HDR10. Charakteryzuje się dynamicznym mapowaniem tonów, co oznacza, że parametry HDR, takie jak jasność i kontrast, są dostosowywane dla każdej sceny indywidualnie, zamiast stosować jednolite ustawienia dla całego materiału wideo. Dzięki temu HDR10+ oferuje bardziej precyzyjne odwzorowanie szczegółów w zarówno najciemniejszych, jak i najjaśniejszych obszarach obrazu, co przekłada się na bardziej realistyczny i dynamiczny efekt wizualny.

Co wyróżnia za to Dolby Vision? To jego zdolność do obsługi metadanych dynamicznych, co oznacza, że parametry HDR, takie jak jasność, kontrast i kolorystyka, są dostosowywane ramka po ramce. To inteligentne mapowanie tonów pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości każdego ekranu, zapewniając doskonałe odwzorowanie szczegółów zarówno w najciemniejszych, jak i najjaśniejszych obszarach obrazu. Dolby Vision oferuje również większą głębię kolorów, co przekłada się na bardziej realistyczne i zgodne z intencjami twórców wizualne doznania. Ten telewizor obsługuje wszystkie standardy HDR, co sprawia, że wyświetlana zawartość zawsze będzie wyglądać najlepiej, jak to możliwe.

TCL C80 to również telewizor dla graczy

TCL C80 posiada różnorodne funkcje związane z gamingiem, co stało się normą w większości producentów, a TCL nie pozostaje w tyle pod tym względem. Moduł Game Master PRO 2.0 został specjalnie zaprojektowany dla graczy, zapewniając im niezwykłą płynność, minimalne opóźnienia i optymalne ustawienia obrazu do gier.

Funkcja GRA dodaje dodatkowy przyspieszacz obrazu o częstotliwości odświeżania 240 Hz GAME ACCELERATOR, co stanowi istotną różnicę, zwłaszcza w dynamicznych grach sieciowych. To praktycznie jest równoznaczne z „cheatami w rzeczywistym życiu". Telewizor wyposażony jest także w HDMI 2.1, ALLM, nowy panel Game Bar oraz obsługę technologii Freesync Premium Pro.

TCL C80 pozwala również na dostosowanie ustawienia telewizora do konkretnych gatunków gier, takich jak RPG czy FPS, skorzystać z funkcji wspomagającej celowanie, która wyświetla specjalną „kropkę” w centrum ekranu, czy korzystać z opcji takich jak zrzut ekranu, kontrola liczby klatek na sekundę, a także funkcje HDR, VRR (dynamiczna zmiana częstotliwości odświeżania klatek) czy ALLM (automatyczne przełączanie w tryb gry z najniższym input-lagiem).

Czy TCL C80 jest inteligentny?

Kolejnym wymienionym przeze mnie istotnym warunkiem podczas wyboru telewizora były jego funkcje Smart — i teraz na chwilę do tego wrócimy. TCL C80 wykorzystuje jedno z najbardziej intuicyjnych rozwiązań, czyli Google TV. Umożliwia to dostęp do bogatej gamy aplikacji, w tym tych powszechnie używanych, takich jak YouTube, Netflix, Spotify, Amazon Prime Video i wielu innych. Dodatkowo, system ten oferuje interfejs użytkownika oparty na spersonalizowanych rekomendacjach, co oznacza, że po wejściu na „stronę domową” spotkamy się z różnorodnymi rekomendacjami dostosowanymi do naszych preferencji.

Nawigacja po Google TV jest intuicyjna, przyjazna i niezwykle prosta, co w przypadku Smart TV nie zawsze jest takie oczywiste. Możemy swobodnie poruszać się po menu za pomocą pilota telewizora, smartfona (gdy telewizor jest połączony z inteligentnym domem) lub korzystając z głosowego sterowania; oczywiście, C80 jest wyposażony we wbudowanego Asystenta Google, który pozwala na wykonywanie akcji bez używania rąk.

Sam telewizor naturalnie jest inteligentny, co jest niezwykle wygodne — można go zintegrować z naszym inteligentnym domem (co istotne, bezproblemowo współpracuje z Apple HomeKit i obsługuje AirPlay), co sprawia, że korzystanie z niego jest naprawdę komfortowe.

A co z dźwiękiem? Odpowiedź brzmi: Dolby Atmos

Jeśli chodzi o jakość audio w TCL C80, to mówimy tutaj o dźwięku przestrzennym Dolby Atmos, który jest integralną częścią tego telewizora. Dzięki precyzyjnemu pozycjonowaniu dźwięku, Dolby Atmos dostarcza dźwięk z każdego kierunku, co sprawia, że doświadczenie dźwiękowe staje się naprawdę immersyjne — oczywiście, nie zastąpi to drogiego soundbara czy całego kina domowego, ale jak na jakość dźwięku z telewizora, jest naprawdę dobrze!

Design, który wpasuje się wszędzie

Bezramkowy ekran, płaska konstrukcja i centralna podstawa to nie tylko elementy designu TCL C80, ale także praktyczne rozwiązania. Bezramkowy ekran maksymalizuje powierzchnię wyświetlania, oferując zanurzenie w obrazie. Płaska konstrukcja sprawia, że telewizor doskonale komponuje się z otoczeniem, nie przytłaczając przestrzeni. Centralna podstawa dodaje elegancji, a jednocześnie gwarantuje stabilność — i nie waży tyle samo, co telewizor, więc jej instalacja jest naprawdę łatwa. TCL C80 to nie tylko telewizor — to element aranżacji, który spełnia także funkcje stylistyczne.

Podsumowanie

Telewizor TCL C80 to połączenie najnowocześniejszych technologii i estetycznego, nowoczesnego designu. Dzięki zastosowaniu technologii takich jak miniLED, QLED oraz wsparciu wszystkich standardów HDR czy odświeżaniu 144 Hz Motion Clarity Pro, telewizor oferuje niezapomniane wrażenia wizualne, a przy okazji ma wszystkie najważniejsze funkcje Smart. Współczesny gracz znajdzie tu narzędzie do doskonałej rozgrywki, a wszystko to zamknięte jest w eleganckiej, płaskiej konstrukcji.

Artykuł powstał we współpracy z firmą TCL