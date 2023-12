Koniec obciachu przed znajomymi. Łatwo ukryjesz wstydliwe treści

Zdarza ci się spędzać czas z grami, które określiłbyś mianem guilty pleasure i wolałbyś, by znajomi od wspólnych przygód w GTA Online czy Call of Duty nie wiedzieli że się w nie zagrywasz? Dobrze się składa. Wkrótce będziesz mógł je ukryć.

Steam pozwoli ukryć gry przed znajomymi. Najnowsza wersja przynosi nowe ustawienia prywatności

Valve w najnowszej aktualizacji Steam postawiło na nową opcję prywatności, która pozwoli w kliencie ukryć nasze zakupy przed innymi użytkownikami platformy. Beta testerzy już teraz mogą oznaczać gry jako prywatne, by nie było ich widać w kolekcjach — i to w trzech miejscach. Można to zrobić bezpośrednio z poziomu koszyka z zakupami lub listy gier: zarówno w przeglądarce jak i kliencie Steam.

Od dzisiaj będziecie w stanie oznaczyć konkretne gry jako prywatne, przez co znikną ze wszystkich miejsc, w których ktoś mógłby je zobaczyć (dla was będą dalej widoczne). Obejmuje to: informację o posiadaniu gry, status w grze, czas rozgrywki i aktywność w tej grze. Ta dodatkowa kontrola pozwala wam na pozostawienie większości waszej biblioteki Steam jako widocznej dla znajomych (by mogli widzieć, w co gracie i się dołączyć), ale także na zachowanie paru z tych gier tylko dla was.

Mała rzecz, a cieszy

To tylko gry wideo, wiadomo — ale na Steam nie brakuje tytułów, które wielu może uznać za... wstydliwe. Jedne przez estetykę, jedne przez tematykę, jedne przez poziom trudności — powodów może być wiele. A lista znajomych zróżnicowana. Nie wykluczone też, że mamy konto rodzinne, które współdzielimy z pociechami — i niekoniecznie chcemy świecić zakupami najnowszych hitów skierowanych do młodszych odbiorców.

Nie ważne jaki jest powód chęci ukrycia gier — fajnie, że twórcy oddają w nasze ręce nową opcję. Kto zechce, ten skorzysta. Kto nie zechce — będzie wciąż świecił całą listą zakupów.