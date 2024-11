Growe Oscary rozdane. To te tytuły zdobyły wyróżnienie

Golden Joystick Awards to drugie z najstarszych, jednak jedne najbardziej prestiżowych nagród w branży gier wideo, przyznawane od 1983 roku. Laureaci są wybierani przez samych graczy, co z pewnością jest wyznacznikiem popularności. Nagrody te przyznawane są nie tylko w kategoriach najlepszych gier, ale także honorują twórców oraz innowacje w branży, a coroczna ceremonia stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu branży gier.

Choć początkowo impreza ta kojarzona była wyłącznie z brytyjskim rynkiem gier, tak od wielu lat jest dostrzegana na całym świecie – głównie za sprawą możliwości głosowania online. Organizowane obecnie przez magazyn/portal internetowy GamesRadar nagrody, stały się kluczowym wskaźnikiem trendów, a ich wpływ rośnie z każdym rokiem. Wybór laureatów odzwierciedla, co gracze na całym świecie uważają za najbardziej wartościowe w danej produkcji. Oto zdobywcy największej liczby nagród w ostatnich kilku latach:

2020

The Last of Us Part II – jedna z najbardziej emocjonalnych i kontrowersyjnych gier akcji, poruszająca trudne tematy moralne i przetrwania.

2021

Resident Evil Village – kontynuacja słynnej serii horrorów, oferująca mieszankę akcji, zagadek i atmosfery grozy.

2022

Elden Ring – najnowsza produkcja FromSoftware łącząca otwarty świat z wymagającym stylem rozgrywki, typowym dla serii "Soulsborne"

2023

Baldur's Gate 3 – RPG osadzone w uniwersum Dungeons & Dragons, docenione za narrację, rozbudowane mechaniki oraz ogromny wpływ graczy na rozwój fabuły.

A kto w tym roku zgarnął ten tytuł? W październiku poznaliśmy listę nominacji w kilkunastu kategoriach, z czego najważniejsze to oczywiście gry roku: zarówno na PC, jak i konsole. Kilka dni temu poznaliśmy również nominację do Ultimate Game of the Year. Kto zdobył uznanie i zasłużył na statuetkę złotego joysticka?

Golden Joystick Awards 2024. Lista laureatów

Gra roku na PC – Satisfactory

– Satisfactory gra roku na konsole – Helldivers 2

– Helldivers 2 Najbardziej poszukiwana gra –GTA 6

–GTA 6 Nagroda krytyków – Helldivers 2

– Helldivers 2 Najlepszy dźwięk – Astro Bot

– Astro Bot Najlepsza ścieżka dźwiękowa – Final Fantasy VII Rebirth

– Final Fantasy VII Rebirth Najlepsza fabuła – Final Fantasy VII Rebirth

– Final Fantasy VII Rebirth Najlepsza gra wieloosobowa – Helldivers 2

– Helldivers 2 Najlepszy projekt wizualny – Black Myth: Wukong

– Black Myth: Wukong Najlepsza gra niezależna – Balato

– Balato Najlepsza gra niezależna (wydana samodzielnie) – Another Crab's Treasure

– Another Crab's Treasure Studio roku – Team Asobi (Astro Bot)

– Team Asobi (Astro Bot) Najlepszy aktor/aktorka pierwszoplanowa – Cody Christian (Cloud, Final Fantasy VII Rebirth)

– Cody Christian (Cloud, Final Fantasy VII Rebirth) Najlepszy aktor/aktorka drugoplanowa – Briana White (Aerith, Final Fantasy VII Rebirth)

– Briana White (Aerith, Final Fantasy VII Rebirth) Nagroda za odkrycie roku (wybór krytyków) – Balatro

– Balatro Nagroda dla gry stale rozwijanej (konsole i PC) – Minecraft

– Minecraft Nagroda za grę na urządzenia mobilne – Honkai: Star Rail

– Honkai: Star Rail Najlepsze rozszerzenie do gry – Elden Ring: Shadow of the Erdtree

– Elden Ring: Shadow of the Erdtree Najlepszy sprzęt do gier – Steam Deck OLED

– Steam Deck OLED Najlepsza gra wczesnego dostępu – Lethal Company

– Lethal Company Najlepszy zwiastun gry – Helldivers 2

– Helldivers 2 Nagroda streamerów – Chained Together

– Chained Together Najlepsza adaptacja gry – Fallout

Najwięcej nagród w tym roku otrzymało Final Fantasy VII Rebirth, które zwyciężyło w czterech kategoriach. Na drugim miejscu jest Helldivers II z trzema statuetkami. Jednak to nie koniec, gdyż w tym roku o nagrodę Ultimate Game of the Year wałczyło kilka tytułów, które poznaliśmy w ostatnich tygodniach:

Animal Well

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Final Fantasy VII Rebirth

Helldivers 2

Metaphor: ReFantazio

Satisfactory

Silent Hill 2

Tekken 8

Ostatecznie okazało się, że najbardziej pożądaną w tym roku nagrodę zdobyła gra Black Myth: Wukong od studia Game Science, którą we wrześniu recenzował dla was Tomek.