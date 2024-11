Nintendo Switch odchodzi na emeryturę. W to trzeba zagrać przed premierą nowej konsoli!

Nintendo Switch – w co zagrać na pożegnanie starej konsoli?

Wydaje się, że nadchodzi koniec pewnej epoki – Nintendo Switch, które przez lata królowało na rynku konsol (sprzedano ich więcej niż PlayStation 4!), niedługo może ustąpić miejsca swojemu następcy. Plotki o nowym modelu obiegają internet od miesięcy. Początkowo spekulowano, że nowa konsola pojawi się już w drugiej połowie 2024 roku, ale najnowsze przecieki wskazują na premierę dopiero w pierwszej połowie 2025. To idealna okazja, by przypomnieć sobie największe hity, które można było ograć na Switchu, i dać się jeszcze raz porwać magii, którą Nintendo wniosło na rynek gier.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Pierwszym tytułem, którego nie sposób pominąć, jest „The Legend of Zelda: Breath of the Wild”. Gra, która już w dniu premiery została uznana za arcydzieło, oferuje niesamowitą wolność eksploracji w olbrzymim, otwartym świecie. Hyrule, pełne sekretów i ukrytych świątyń, daje graczowi możliwość odkrywania uniwersum na własnych warunkach, a dynamiczny system walki sprawia, że każde starcie jest unikatowe. Doświadczenie tej przygody ponownie może być doskonałym pożegnaniem z konsolą.

Animal Crossing: New Horizons

„Animal Crossing: New Horizons” to z kolei idealna propozycja dla tych, którzy szukają odprężenia. Gra, która stała się fenomenem podczas pandemii, pozwala graczom na kreowanie własnej wyspy i interakcję z urokliwymi postaciami. Animal Crossing oferuje świat, w którym czas płynie spokojnie, a rytm codziennych zadań daje satysfakcję i uczucie harmonii. Powrót do tej gry pozwala oderwać się od zgiełku i po prostu cieszyć się prostymi przyjemnościami.

Mario Kart 8 Deluxe

„Mario Kart 8 Deluxe” to niezawodna propozycja dla fanów wyścigów i zabawy w gronie znajomych. Kultowa seria Nintendo na Switchu nabrała nowego blasku, oferując świetną rozrywkę zarówno w trybie solo, jak i multiplayer. Mnogość dostępnych tras, zróżnicowane pojazdy oraz dynamiczny gameplay sprawiają, że Mario Kart nie traci na świeżości nawet po latach.

Super Smash Bros. Ultimate

Wśród hitów wszech czasów nie może zabraknąć „Super Smash Bros. Ultimate”. Ta wyjątkowa bijatyka przyciągnęła zarówno fanów Nintendo, jak i graczy preferujących inne platformy, oferując ogromną liczbę postaci i trybów. Super Smash Bros. Ultimate to gra, która nigdy się nie nudzi, bo każdy pojedynek przynosi nowe wyzwania. Gra jest jednocześnie przystępna dla nowicjuszy, jak i wymagająca dla weteranów – to mieszanka, która sprawia, że trudno oderwać się od ekranu.

Splatoon 2

Dla fanów strzelanek Nintendo przygotowało coś nietypowego – „Splatoon 2”. Ta gra jest pełna kolorów i oferuje unikalne podejście do gatunku, zamieniając broń palną na pistolety na farbę. To doskonały wybór dla tych, którzy szukają zabawy bez przemocy, ale z dużą dawką rywalizacji. Splatoon 2 nadal przyciąga graczy dzięki regularnym aktualizacjom i ciekawym trybom rozgrywki.

Pokemon Sword i Pokemon Shield

Wśród najważniejszych gier, które ukazały się na Switchu, warto wymienić również „Pokemon Sword” i „Pokemon Shield”. Te gry zabierają nas do regionu Galar, inspirowanego Wielką Brytanią, gdzie odkrywamy nowe stworki i mierzymy się z rozmaitymi wyzwaniami. Wprowadzenie mechaniki Dynamax wzbogaciło rozgrywkę, a liczne dodatki i rozszerzenia sprawiają, że tytuły te są nadal aktualne i warte uwagi.

Fire Emblem: Three Houses

„Fire Emblem: Three Houses” zasługuje na miano jednego z najlepszych RPG na Switchu. Historia osadzona w akademii wojskowej, gdzie gracz decyduje o losach bohaterów, wciąga na długie godziny. Bogata fabuła i taktyczne podejście do walki czynią z tej gry niezwykle satysfakcjonujące doświadczenie. Każdy wybór ma tu znaczenie, a losy postaci często potrafią zaskoczyć.

Metroid Dread

Innym klasykiem, do którego warto wrócić, jest „Metroid Dread”. Po latach oczekiwania gracze ponownie mogą wcielić się w rolę Samus Aran i eksplorować pełne niebezpieczeństw lokacje. Metroid Dread to gra, która nie tylko oddaje hołd klasyce gatunku, ale także wprowadza wiele nowoczesnych rozwiązań, przyciągając zarówno nowych graczy, jak i fanów serii.

Octopath Traveler

„Octopath Traveler” to propozycja dla miłośników turowych RPG i nostalgii za klasycznym stylem graficznym. Gra zachwyca nie tylko unikalnym stylem HD-2D, ale także ciekawą fabułą, gdzie gracz poznaje historie ośmiu różnych bohaterów. Każda z postaci ma swoją unikalną historię i umiejętności, co dodaje głębi i zróżnicowania.

Xenoblade Chronicles 2

Na koniec, warto wspomnieć o „Xenoblade Chronicles 2”, jednym z najważniejszych RPG na konsoli. Gra oferuje ogromny, otwarty świat, który można eksplorować na wiele sposobów, a rozbudowany system walki i emocjonująca fabuła przyciągają na długie godziny. Xenoblade Chronicles 2 to tytuł, który pozwala się zatracić i przeżywać niezapomniane przygody w fantastycznym świecie.

Nintendo Switch – ostatni akord przed nową erą

Każda z tych gier odcisnęła swoje piętno na Nintendo Switch, przyciągając miliony graczy. Jeśli nowa konsola rzeczywiście zadebiutuje w 2025 roku, ten czas warto wykorzystać na powrót do najlepszych tytułów. Switch, choć powoli ustępuje miejsca nowszemu modelowi, z pewnością zostanie w pamięci jako konsola, która umożliwiła nieskończoną rozrywkę w formacie przenośnym i stacjonarnym. Przecieki mówią też o wstecznej kompatybilności nowego urządzenia, więc może być też tak, że pożegnanie to na razie za duże słowo. Ale, hej, każdy pretekst jest dobry, żeby odświeżyć sobie klasykę!