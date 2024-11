W LG UltraGear 39GS95QE zakochasz się od pierwszej gry

LG UltraGear 39GS95QE to 39-calowy, ultrapanoramiczny (21:9) monitor do gier, wyposażony w matrycę OLED (LG WOLED), która zapewnia wyjątkową jakość obrazu i ogromne możliwości.

Monitor ten został zaprojektowany z myślą o graczach, oferując niesamowite wrażenia dzięki rozdzielczości 3440x1440 pikseli, odświeżaniu 240Hz ze wsparciem technologii FreeSync i NVIDIA G-Sync oraz zakrzywieniu o promieniu 800R. W tym modelu znajdziemy w zasadzie wszystko co może okazać się przydatne dla każdego miłośnika gier. Nie bez powodu rynek monitorów OLED ma urosnąć w tym roku o niemal 180%.

Reklama

LG UltraGear 39GS95QE - specyfikacja

Rozmiar ekranu: 39 cali

Rozdzielczość: 3440x1440 (UWQHD)

Typ matrycy: OLED

Odświeżanie: 240Hz

Proporcje ekranu:** 21:9

Jasność: 1300 nitów maksymalnie, 275 nitów przy 100% pokryciu

Kontrast: Nieskończony

Gamut kolorów: 98.5% DCI-P3

Czas reakcji: 0,03 ms (GtG)

Adaptive-Sync: FreeSync Premium Pro, G-SYNC, HDMI 2.1 VRR

Złącza: DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1, wyjście słuchawkowe, 2x USB 3.0

Ergonomia: regulacja wysokości, nachylenia, obrotu, kompatybilność z VESA

LG UltraGear 39GS95QE - jakość obrazu

LG UltraGear 39GS95QE korzysta z matrycy WOLED produkowanej przez LG, która oferuje niezwykle żywe kolory i głęboką czerń dzięki organicznym diodom emitującym światło. Jeśli mieliście okazję zobaczyć albo korzystaliście z telewizora z ekranem OLED to wiecie o czym piszę. Tego typu matryce mają wiele zalet, ale największe z nich to doskonały kontrast oraz praktycznie idealne kąty widzenia. To ma znaczenie szczególnie w przypadku zakrzywionych monitorów, gdzie siłą rzeczy patrzymy na ekran na krawędziach już pod pewnym kątem. Dzięki matrycy OLED w tym monitorze nie stanowi to żadnego problemu. Całości dopełnia rozdzielczość 3440x1440, która zapewnia ostry i szczegółowy obraz, a spore zakrzywienie (promień 800R oznacza krzywiznę koła o promieniu 80 cm) dodatkowo potęguje imersyjność wrażeń wizualnych, zwłaszcza podczas grania i oglądania kinowych hitów.

Główne zalety matrycy OLED na jakie warto zwrócić uwagę to:

Nieskończony kontrast: każdy piksel emituje własne światło, co umożliwia uzyskanie prawdziwej czerni i doskonałego kontrastu.

Szeroki gamut kolorów: 98.5% pokrycie DCI-P3 sprawia, że kolory są intensywne i realistyczne, co jest istotne zarówno w grach, jak i przy oglądaniu filmów.

Szybki czas reakcji: wartość na poziomie 0.03 ms eliminuje efekt smużenia, co jest kluczowe w dynamicznych grach.

Odświeżanie: 240 Hz, które jest osiągalne przy zastosowaniu standardu HDMI 2.1

LG UltraGear 39GS95QE - możliwości są nieograniczone

Monitor LG UltraGear 39GS95QE oferuje imponującą wydajność dzięki odświeżaniu 240Hz, co zapewnia wyjątkową płynność rozgrywki. Tę różnicę ciężko jest opisać, ale gdy już raz spróbujecie grania na monitorze z odświeżaniem ponad 120 Hz to nie będziecie chcieli wracać do zwykłego monitora. Taki parametr jest też korzystniejszy dla naszego wzroku i zmniejsza zmęczenie oczu również podczas normalnej pracy z komputerem. Błyskawiczny czas reakcji na poziomie 0.03ms eliminuje ghosting, co sprawia, że dynamiczne gry wyglądają wyraźnie i ostro. LG chwali się też niskim input lagiem, który wynosi około 3 ms i gwarantuje, że akcje są rejestrowane niemal natychmiast, co daje graczom przewagę.

Obsługa technologii zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) takich jak AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC i HDMI 2.1 VRR, zapewnia płynność rozgrywki bez efektu rozrywania ekranu. Czasami można tylko doświadczyć niewielkich migotań VRR w ciemniejszych scenach, co jest powszechnym problemem matryc OLED. Trzeba też pamiętać, że samo odświeżanie to tylko połowa sukcesu, warto dysponować jeszcze odpowiednią kartą graficzną, która zapewni odpowiednią liczbę klatek w grach, najlepiej powyżej 100 fps.

LG UltraGear 39GS95QE - moje doświadczenia w grach

Granie na monitorze LG UltraGear 39GS95QE to wysoce immersyjne doświadczenie. Ultraprzestrzenne proporcje ekranu i zakrzywienie 800R poprawiają widoczność peryferyjną, co sprawia, że gry stają się bardziej angażujące. Wysokie odświeżanie i niski czas reakcji czynią go idealnym dla szybkich gier, takich jak strzelanki pierwszoosobowe i symulatory wyścigów. Nie zmiania to jednak faktu, że na mnie największe wrażenie zrobiło latanie z poziomu kokpitu w Microsoft Flight Simulator. Tego monitora nie chcecie odsuwać zbyt daleko od swoich oczu aby wykorzystać w pełni jego spore zakrzywienie i panoramiczny widok jaki daje w każdej grze.

LG UltraGear 39GS95QE doskonale sprawdza się w różnych typach gier, głównie ze względu na swoje poszczególne zalety:

Strzelanki pierwszoosobowe (FPS): szybki czas reakcji i płynność obrazu pozwalają na precyzyjne celowanie i natychmiastową reakcję na akcje przeciwnika. Duży, zakrzywiony ekran zwiększa immersję, pozwalająclepiej zidentyfikować zagrożenia z peryferii widzenia.

Symulatory wyścigów: zakrzywienie ekranu i szeroki format zwiększają realizm i immersję, dając wrażenie siedzenia w prawdziwym samochodzie wyścigowym (szczególnie widok z wnętrza pojazdu). Szybki czas reakcji i wysoka częstotliwość odświeżania sprawiają, że każda sekunda gry jest płynna i pozbawiona opóźnień.

RPG i gry przygodowe: bogate kolory i głęboka czerń potęgują wrażenia wizualne, pozwalają dostrzec elementy, które można przeoczyć na gorszych monitorach. Ten monitor przenosi graczy do fantastycznych światów pełnych szczegółów i żywych scen.

Gry strategiczne: duża powierzchnia ekranu pozwala na wygodne zarządzanie jednostkami, mapą i interfejsem gry. Wysoka rozdzielczość umożliwia pokrycie sporej przestrzeni na mapie i lepsze planowanie ruchu jednostek.

LG UltraGear 39GS95QE - podsumowanie

Monitor LG UltraGear 39GS95QE charakteryzuje się eleganckim designem z fioletowymi akcentami i konfigurowalnym oświetleniem RGB z tyłu. Dzięki temu prezentuje się świetnie na każdym biurku. Solidna podstawa oferuje szeroki zakres regulacji ergonomicznych, w tym regulację wysokości (12 cm), nachylenia i obrotu oraz zapewnia kompatybilność z montażem VESA 100. Zakrzywienie ekranu 800R dodaje do immersyjności, choć warto sprawdzić je na własnej skórze, bo w pewnych zastosowaniach może okazać się zbyt agresywne.

Reklama

Monitor oferuje różnorodne opcje łączności, w tym DisplayPort 1.4, dwa porty HDMI 2.1, wyjście słuchawkowe i hub USB 3.0. Wyjście słuchawkowe obsługuje DTS Headphone:X, co poprawia jakość dźwięku. Menu OSD jest łatwe w nawigacji dzięki joystickowi, a użytkownicy mogą również dostosowywać ustawienia za pomocą aplikacji On-Screen Control od LG. Zarządzanie ustawieniami monitora jest bardzo łatwe, a menu przejrzyste i dostępne w języku polskim. Jeśli natomiast obawiacie się kwestii wypaleń, to w menu znajdziecie szereg opcji, które pozwolą to ryzyko zminimalizować. Pozwala na to przesuwanie obrazu, wygaszacz ekranu oraz stosowane raz na jakiś czas czyszczenie obrazu OLED. Warto też podkreślić, że LG oferuje obecnie 2 lata gwarancji na ekran OLED. Firma zobowiązuje się naprawić monitor lub wymienić na nowy jeśli w ciągu dwóch lat od zakupu wystąpi jakaś wada, w tym utrwalenie obrazu powstałe w wyniku długotrwałego wyświetlania treści o charakterze statycznym. Szczegóły i regulamin promocyjnej oferty znajdziecie na dedykowanej stronie.

LG UltraGear 39GS95QE to bez wątpienia monitor najwyższej klasy, który zapewnia doskonałe wrażenia w grach oraz wszelkiego rodzaju rozrywce. Matryca OLED oferuje doskonałą jakość obrazu, a odświeżanie 240 Hz gwarantuje płynność rozgrywki. Uwagi można mieć do nieco niższej gęstości upakowania pikseli co uwidacznia się podczas pracy z tekstem, ale nie jest to wielka wada. Solidny design, szerokie opcje łączności i zaawansowane funkcje sprawiają, że LG UltraGear 39GS95QE to atrakcyjny wybór dla graczy szukających ultrapanoramicznego, wydajnego monitora.

Reklama

Artykuł powstał przy współpracy z marką LG.