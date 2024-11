Nie zainstalujesz aktualizacji Windowsa jeśli masz te gry na swoim komputerze

W ostatnich latach obyło się bez jakiś ogromnych wpadek w kwestii aktualizacji komputerów z Windowsem. Jako że to niezwykle popularne oprogramowanie które ma działać na tysiącach rozmaitych konfiguracji sprzętowych - jest to wyjątkowo dobra wiadomość. Teraz jednak serwis Bleeping Computer informuje, że Microsoft wstrzymał aktualizację na komputerach, na których zainstalowane są wybrane tytuły z katalogu Ubisoftu. Powód? Żadna z nich nie działa na najnowszej wersji systemu operacyjnego.

Źródło: Depositphotos

Microsoft wstrzymuje aktualizacje, by działały gry Ubisoftu

Po zainstalowaniu aktualizacji 24H2 dla Windowsa 11, użytkownicy komputerów tracą dostęp do popularnych gier z katalogu Ubisoftu. Wśród tytułów, które okazują się problematyczne w tym temacie znalazły się:

​Assassin's Creed Valhalla

​Assassin's Creed Origins

​Assassin's Creed Odyssey

​Star Wars Outlaws

​Avatar: Frontiers of Pandora.

O problemie oficjalnie informuje także Microsoft na swojej oficjalnej stronie. Czytamy tam:

Na możliwie jak najszybszym rozwiązaniu tej sytuacji zależy zarówno gigantowi z Redmond, jak i samemu Ubisoftowi, którego produkty zostały bezpośrednio dotknięte wspomnianym problemem. Ci drudzy wypuścili nawet na gorąco łatkę, która pozwala uruchomić Star Wars Outlaws i cieszyć się grą bez większych problemów -- co nie oznacza jednak, że nie będzie ich w ogóle. Bowiem wciąż mogą pojawić się problemy z wydajnością. W dalszej części komunikatu Microsoft informuje:

Aby zabezpieczyć aktualizację systemu Windows, zastosowaliśmy blokadę zgodności na urządzeniach z zainstalowanymi tymi grami. Urządzenia te nie będą mogły zainstalować systemu Windows 11 w wersji 24H2 za pośrednictwem kanału aktualizacji Windows Update. Administratorzy IT korzystający z raportów Windows Update dla Firm mogą sprawdzić te problemy przy użyciu następujących identyfikatorów zabezpieczeń: 54437462 i 54580160. Ważne: Zalecamy, aby nie próbować ręcznie aktualizować systemu do wersji 24H2 za pomocą Asystenta instalacji systemu Windows 11 lub narzędzia do tworzenia nośników, dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany.

Jak zatem widać -- każdej ze stron zależy na możliwie jak najszybszym i najsprawniejszym rozwiązaniu zaistniałych problemów. Problem polega jednak na tym, że na tę chwilę trochę się to przeciąga -- co pozwala zakładać, że nie jest to takie szybkie i bezproblemowe, jak wielu by sobie tego życzyło. Miło jednak widzieć, że każda z zainteresowanych stron robi co tylko w jej mocy, aby pozwolić uniknąć problemów samym użytkownikom. Teraz pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że faktycznie uda się szybko rozwiązać napotkane problemy i wszyscy będą mogli korzystać z nowej wersji systemu bez większych przygód i kłopotów.