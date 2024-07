Gratka dla fanów Nintendo i LEGO – oto ruchomy zestaw z Mario

Dziś w San Diego rozpoczął się Comic-Con, czyli wydarzenie poświęcone popkulturze, komiksom, grom i fantastyce – nie mogło zabraknąć tam więc LEGO i Nintendo, które właśnie ogłosiły kolejną kolaborację. Jej efektem jest nowy zestaw z Mario w roli głównej.

LEGO Super Mario World: Mario i Yoshi – przedsprzedaż rusza już dziś

Ostatnie dwa miesiące to fantastyczny czas dla fanów duńskich klocków. W czerwcu ukazała się zapowiedź gry LEGO Horizon Adventures (nawiązującej do Horizon Zero Dawn), a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni dowiedzieliśmy się o zestawach LEGO Technic McLaren P1 oraz hitowej serii z LEGO Fortnite. Teraz Duńczycy puszczają oczko do sympatyków gier retro, a konkretniej kultowego hydraulika Mario – oto Zestaw LEGO Super Mario World: Mario i Yoshi.

Źródło: LEGO

Nie jest to jednak typowe wydanie z figurkami, a kolekcjonerskie edycja w postaci ruchomej statuetki. Mierząca niespełna 40 cm budowla składa się z 1215 elementów i przedstawia Mario ujeżdżającego dinozaura Yoshi. To już piąty zestaw z kolekcji Mario x Nintendo – nowość dołącza do klockowej konsoli NES, Potężnego Browsera i Kwiatka Piranii.

Części wprawiane są w ruch dzięki specjalnej korbce, która sprawia, że klockowy Mario i Yoshi odtwarzają akcje znaną dobrze fanom gry. Możecie zobaczyć to na poniższym wideo.

Zestaw został wyceniony na 129 dolarów (czyli nieco ponad 500 zł) i już dziś można zamawiać go w przedsprzedaży. Wysyłka ma ruszyć jednak dopiero jesienią, a dokładniej 1 października.

Stock image from Depositphotos