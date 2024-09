Dni mijają, a końca zwolnień nie widać. Microsoft tnie etaty ile może

W 2024 roku częściej niż o dobrych grach ukazujących się pod skrzydłami Microsoftu słychać o dużych zwolnieniach i zamykanych studiach. Właśnie siekiera do cięcia etatów uderzyła po raz kolejny. Ile tym razem ludzi pożegna się z pracą u giganta z Redmond?

Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft musiało wiązać się ze zwolnieniami. Prawdopodobnie jednak nikt nie spodziewał się, o jak dużej skali mowa. 12 września pracownicy Activision Blizzard i Xbox otrzymali na służbowe skrzynki wiadomość od Phila Spencera. Wiadomość, w której szef gamingowego działu Microsoftu ogłasza kolejną falę zwolnień. Co to oznacza dla graczy?

Microsoft zwalnia pracowników Xbox i Activision Blizzard

Zgodnie z treścią wiadomości, do której dotarła redakcja serwisu The Verge, w najbliższym czasie pracę straci 650 pracowników Microsoft Gaming. Jak wyjaśnia Phil Spencer, ma to związek z niezbędną restrukturyzacją po przejęciu Activision Blizzard.

Co bardzo istotne z perspektywy graczy, żadna produkcja, urządzenie czy doświadczenie nie będzie anulowane. Tym razem zwolnienia mają objąć wyłącznie stanowiska wsparcia oraz te związane z funkcjonowaniem korporacji.

Dla ciekawych, jak wyglądają zwolnienia w Microsoft Gaming załączamy pełną treść wiadomości od Phila Spencera:

Przez ostatni rok naszym celem było zminimalizowanie zakłóceń przy jednoczesnym powitaniu nowych zespołów i umożliwieniu im wykonywania jak najlepszej pracy. W ramach dostosowywania struktury zespołu po przejęciu i zarządzania naszą działalnością podjęliśmy decyzję o wyeliminowaniu około 650 stanowisk w Microsoft Gaming — głównie funkcji korporacyjnych i pomocniczych — aby zorganizować naszą działalność w celu zapewnienia długoterminowego sukcesu.

Wiem, że trudno jest usłyszeć tę wiadomość. Jesteśmy głęboko wdzięczni za wkład naszych współpracowników, którzy dowiadują się, że są dotknięci. W Stanach Zjednoczonych wspieramy ich pakietami wyjściowymi, które obejmują odprawy, rozszerzoną opiekę zdrowotną i usługi outplacementu, aby pomóc im w przejściu; poza Stanami Zjednoczonymi pakiety będą się różnić w zależności od lokalizacji.

Dzięki tym zmianom nasze zespoły korporacyjne i pomocnicze oraz zasoby są dostosowane do zrównoważonego wzrostu w przyszłości i mogą lepiej wspierać nasze zespoły studyjne i jednostki biznesowe za pomocą programów i zasobów, które można skalować, aby sprostać ich potrzebom. Oddzielnie, w ramach prowadzenia działalności, istnieją pewne skutki dla innych zespołów, ponieważ dostosowują się one do zmieniających się priorytetów i zarządzają cyklem życia i wydajnością gier. Żadne gry, urządzenia ani doświadczenia nie zostaną anulowane, a żadne studia nie zostaną zamknięte w ramach tych dzisiejszych zmian.

W całej historii naszego zespołu mieliśmy wspaniałe chwile i trudne chwile. Dzisiaj jest jeden z trudnych dni. Wiem, że przechodzenie przez kolejne zmiany takie jak ta jest trudne, ale nawet w najtrudniejszych czasach ten zespół był w stanie zjednoczyć się i okazać sobie nawzajem troskę i życzliwość, pracując nad tym, aby nadal dostarczać naszym graczom. Doceniamy Wasze wsparcie, gdy przechodzimy przez te zmiany i dziękujemy za współczucie i szacunek dla siebie nawzajem.

Phil