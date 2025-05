Gracze mają powody do obaw. Co z premierą Switcha 2?

Dokładnie za tydzień, w czwartek 5 czerwca odbędzie się największa premiera w świecie gier wideo. Po 8 latach obecności na rynku, Nintendo Switch doczeka się swojego następcy. Switch 2 przynosi ewolucję tego, z czym mieliśmy do czynienia od 2017 roku. Granie hybrydowe – przenośne i przed telewizorem, odpinane kontrolery i masa tytułów na wyłączność, które przez lata będą dawały masę frajdy graczom w każdej kategorii wiekowej. Okazuje się jednak, że nie wszyscy będą mogli cieszyć się konsolą w dniu jej premiery. W USA bowiem niektóre sklepy anulują zamówienia przedpremierowe informując swoich klientów, że sprzętu zwyczajnie nie ma. O sytuacji informują rozżaleni gracze, którzy nie kryją swojej frustracji w mediach społecznościowej. I nie ma się co dziwić, w końcu Switch 2 to najgorętszy obecnie produkt, który przyciąga uwagę fanów z całego świata.

Sytuacja w USA i Japonii pokazuje, że zainteresowanie Switchem 2 jest ogromne. Przerosło nawet oczekiwania samego Nintendo, które kilka tygodni temu przeprosiło swoich klientów w Japonii, i powiedziało wprost, że nie uda się sprostać wszystkim zamówieniom dnia pierwszego. A trzeba przypomnieć, że sytuacja ze sprzedażą tej konsoli w tym kraju jest niesamowicie interesująca. Nintendo przygotowało specjalną, znacznie tańszą wersję sprzętu, z blokadą regionalną. Użytkownicy otrzymają sprzęt działający wyłącznie w języku japońskim i dostępem do japońskiego sklepu eShop.

Nintendo Switch 2 najgorętsza premierą ostatnich lat. Zainteresowanie jest ogromne

Zdobycie go też nie jest łatwe – wyłącznie poprzez loterie organizowane przez Nintendo lub popularne sieci sklepów, które zapowiadają, że możliwość zdobycia konsoli „z ulicy” będzie minimalna, a wręcz praktycznie niemożliwa. Co więcej, Nintendo dogadało się z największymi platformami sprzedażowymi z używanymi produktami i zabroniło odsprzedaży Switcha 2. To element walki ze scalperami, czyli zjawiskiem sprytnych osób szukających łatwego zarobki. Kupują oni różne sprzęty na potęgę i sprzedają je w internecie za wielokrotność oryginalnej ceny.

Na szczęście sytuacja z anulowaniem zamówień przedpremierowych dotyczy przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, choć pojawiają się pojedyncze wzmianki, że anulowane są zamówienia z innych krajów. A jak to wygląda u nas? Na ten moment nie ma żadnych sygnałów, by któryś z polskich sklepów wysyłał do swoich klientów informacje o anulowania zamówienia na konsole. Co więcej, niektóre organizują nocne premiery, gdzie równo o północy 5 czerwca konsole będą dostępne od ręki. Takie wydarzanie organizuje m.in. Empik, Ultima, Perfect Blue, a nawet Media Expert. Szczegóły w mediach społecznościowych poszczególnych sprzedawców.

Warto mieć rękę na pulsie. Tym bardziej, że wiele sklepów już nie przyjmuje zamówień przedpremierowych, choć te były dostępne jeszcze kilka dni temu. Czy to zapowiada problemy? Mam nadzieję, że nie. Jednak zamieszanie z premierami Xbox Series X|S i PlayStation 5 i problemy z dostępnością sprzętów w dniu ich sprzedaży pokazują, że nie zawsze można w ufać sklepom w stu procentach. Czy w przypadku Nintendo Switch 2 będzie podobnie? Przekonamy się za kilka dni!