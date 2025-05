Switch 2 z kodem PIN i oszczędzaniem energii

Oficjalna premiera nowej konsoli Nintendo Switch 2 już na początku czerwca, a teraz dowiadujemy się o dwóch przydatnych nowych funkcjach w jej ustawieniach.

W aplikacji mobilnej Nintendo Today!,- dostępnej do pobrania na urządzenia z Androidem z Google Play i z iOS w App Store, pojawił się dziś news z filmikiem prezentującym nową funkcję oszczędzania energii.

Tryb oszczędzania baterii

Switch 2 umożliwi ograniczenie ładowania, gdy osiągnie 90% naładowania, co ma przedłużyć jej żywotność. Funkcja ta znana jest na przykład z systemów obsługi baterii na laptopach, w których można ustawić określony poziom ładowania, po którego osiągnięciu urządzenie przestaje się ładować i utrzymuje go na tej wartości.

System Lock – zabezpieczenie kodem PIN

Przy okazji tego ogłoszenia, w tych samych ustawieniach można zauważyć nową funkcję zablokowania urządzenia kodem PIN. Będzie on wymagany do odblokowania konsoli po wyjściu z trybu uśpienia. W przeciwieństwie do starszego modelu Switch, gdzie odblokowanie wymagało trzykrotnego naciśnięcia przycisku, nowe rozwiązanie oferuje więc wyższy poziom bezpieczeństwa i dostępu do urządzenia.

Może to też zastąpić dotychczasową opcję kontroli rodzicielskiej, która wymagała do tego zewnętrznej aplikacji mobilnej.

Źródło: The Verge.

Zrzuty ekranu z filmu w aplikacji Nintendo Today.