Nintendo Switch 2 zaskoczy cię funkcjonalnością. Skorzystasz?

Wielkimi krokami zbliża się premiera Nintendo Switch 2 – konsoli, na którą czekamy latami. Poprzednia jej generacja, która rozeszła się w nakładzie przekraczającym 152 mln egzemplarzy, na sklepowe półki trafiła w 2017 r. Dwa lata później pojawiła się wersja Lite – przeznaczona wyłącznie do grania w trybie przenośnym bez możliwości podłączenia do telewizora. W 2021 r. zadebiutowała lepsza wersja podstawowego sprzętu z ekranem OLED. Jednak przez 8 lat mieliśmy do czynienia z niemal tymi samymi podzespołami, wydajnością i problemami. To zmieni się już za niecałe dwa tygodnie, gdy Switch 2 oficjalnie trafi do sprzedaży, oferując znacznie więcej, niż jego poprzednik. Choć ekranu OLED zabraknie, gracze mogą oczekiwać najwyższej jakości wyświetlacza LCD z pełnym wsparciem HDR.

Reklama

Jednak aspekty techniczne samego Switcha 2 to jednak za mało, by zainteresować graczy – tych starych i tych nowych. Nintendo zaprezentowało szereg ciekawych rozwiązań, które pojawią się w tej właśnie konsoli. Jedną z ciekawostek Switcha 2 jest możliwość korzystania z nowych Joy-conów jako myszki. Zakładane specjalne „slidery” pozwalają na bardziej precyzyjne sterowanie w wielu grach, a w jednej – Drag X Drive jest domyślnym sposobem prowadzenia rozgrywki. Na temat tego rozwiązania bliżej pisał Bartek, który kilka tygodni temu mógł przetestować Switcha 2 i jego nowe funkcji na specjalny pokazie w Londynie:

Brzmię jak wariat, mam tego świadomość, jednak jest coś przyjemnie niecodziennego w tym bardzo codziennym wynalazku. Kontrolery konsoli jako myszki, to coś, o co kompletnie nikt nie prosił, lecz zostało dostarczone. Do tego działa to zaskakująco dobrze. Ba! Dobrze nie jest odpowiednim słowem, to działa po prostu idealnie, jak powinno! Głupio mi aż, że z góry oceniłem tę funkcję negatywnie, a teraz wiem, że to będzie mój wybór w Metroid Prime 4. Po pokazie jedynie o co się obawiam, to ile będą kosztować ergonomiczne nakładki na to cudo i jak bardzo przeczą one istnieniu myszki – Joy-cona?

Nintendo Switch 2 funkcją, której nikt się nie spodziewał. Co oferuje?

Teraz okazuje się, że Joy-cony/myszki to dopiero początek, gdyż okazuje się, że konsola wspierać będzie tradycyjne myszki komputerowe na kablu. Świadczą o tym wypowiedzi deweloperów stojących za grą Nobunaga's Ambition: Awakening CE, która na Nintendo Switch 2 pojawi się w dniu premiery konsoli, czyli 5 czerwca. Gra będzie w pełni obsługiwała tryb myszki nowych Joy-conów, ale także po wpięciu do portu USB konsoli tradycyjnej myszki przewodowej, na ekranie zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie i gra automatycznie rozpozna nowy sposób sterownia, pozwalający wyciągnąć jeszcze więcej z tej produkcji.

Na ten moment nie wiadomo najważniejszego – czy Nintendo Switch 2 pozwoli na skorzystanie z myszek bezprzewodowych Bluetooth, które sprzedawane są ze specjalnymi odbiornikami USB wpinanymi np. do komputerów, czy laptopów. Jednak o ile wizja korzystania z nowych Joy-conów jako myszki wydaje się ciekawa, tak nie wyobrażam sobie podpinania klasycznej myszki na USB do konsoli stojącej pod telewizorem jako coś, coś jest wygodne do grania na kanapie. Niewykluczone też, że tylko wybrane tytuły będą wspierały takie rozwiązanie.