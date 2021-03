Zobacz też: HBO podpisało 5-letni kontrakt z George’m R.R. Martinem, powstanie wiele nowych produkcji

Musical „Gra o Tron” a być prequelem. Pokaże wydarzenia odbywające się 16 lat przed tymi z „Pieśni lodu i ognia”

Akcja musicalu ma przenieść nas do Turnieju w Harrenhal (Wielkiego turnieju Lorda Whenta). To tam miały miejsce wydarzenia które sprowadziły po latach lawinę. W produkcję zaangażowany jest także sam twórca całego świata „Gry o Tron” — George R.R. Martin, który wraz z Duncanem Macmilianem pracuje nad scenariuszem musicalu. Musical niewątpliwie nie jest formą tak popularną (i powszechnie dostępną) jak serial telewizyjny, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że adaptacja „Gry o Tron” okaże się ogromnym sukcesem. Szaleństwo związane z „Harrym Potterem i Przeklętym Dzieckiem” (bilety wyprzedawały się wiele miesięcy przed samym spektaklem) nie pozostawia złudzeń. Takie marki bronią się same nawet bez ogromnej promocji. Przeklęte Dziecko debiutowało w 2016 roku w Londynie i po dziś dzień dostanie nań bilety graniczy z cudem, a z czasem trafiło na deski teatrów całego świata. Spektakl można już obejrzeć m.in. w Nowym Jorku i Melbourne, a na tym jeszcze nie koniec. Dlatego cieszy wieść, że „Gra o Tron” nie ogranicza się do jednego miejsca, tylko — o ile dobrze rozumiem — symultanicznie zadebiutuje na trzech kontynentach. A nawet jeśli wielka premiera nie odbędzie się tego samego dnia, to sam fakt że przygotowania zapowiedziano w trzech miejscach sprawia, że na debiuty nie na drugim końcu świata nie trzeba będzie czekać latami. Póki co jednak – czekamy na 2023!

Zobacz też: Nowe seriale w świecie Gry o tron stoją przed gigantycznym wyzwaniem