HBO zaleje nas produkcjami z Westeros

George R.R. Martin bez wątpienia osiągnął ogromny kasowy sukces za sprawą swojej sagi Pieśń Lodu i Ognia, nawet pomimo faktu, że ta nie została jeszcze ukończona, a ostatnia książka z cyklu została wydana niemal 10 lat temu. Prace nad 6. tomem – Wichry Zimy cały czas trwają i choć autor zarzeka się, że ma już napisane setki stron, to jak do tej pory nie jest w stanie określić przypuszczalnej daty premiery. Nie przeszkadza mu to jednak w pracach nad kolejnymi seriami bazującymi na tym uniwersum, nad którymi będzie pracował przez kolejne 5 lat na mocy umowy z HBO wartej około 50 mln USD.

Fani pisarza raczej z takiego obrotu spraw nie będą zadowoleni, ale miłośnicy Westeros raczej nie powinni mieć powodów do narzekania. W tej chwili trwają już zaawansowane prace nad nowym serialem – House of the Dragon, który przedstawi historię rodziny Targaryenów dziejącą się mniej więcej 200 lat przed wydarzeniami z Gry o Tron. Premiera tego 10 odcinkowego serialu planowana jest na przyszły rok. To jednak dopiero początek, w przygotowaniu jest przynajmniej 5 kolejnych produkcji, nad którymi pracować między innymi sam Martin.