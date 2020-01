Wiemy, kiedy premiera prequela „Gry o tron”. Nowe intrygujące informacje o spin offach hitu HBO

HBO rozwija cztery spin offy „Gry o tron”. Pierwszy anulowany, drugi zobaczymy za 2 lata

Na koniec października zeszłego roku fani „Gry o tron” otrzymali niewiarygodną informację. Dobrze obsadzony i nakręcony już pilot nowego serialu w świecie stworzonym przez G. R. R. Martina nie spodobał się włodarzom stacji HBO i to na tyle, że byli oni gotowi anulować cały projekt. Była to dość zaskakująca wieść, bo wcześniejsze doniesienia wskazywały, że serial rozwijany był z należytym podejściem i ambicjami. Wśród aktorów znalazła się m. in. dobrze znana Naomi Watts, a fabuła miała nas zabrać w okres sprzed tysięcy lat z głównego serialu. Akcja rozgrywała się na Westeros w momencie, gdy rozpoczynał się najmroczniejszy okres istnienia tej krainy. Najciekawiej zapowiadała się chyba geneza Białych Wędrowców, ale już wiemy, że tej produkcji na oczy nie zobaczymy.

Inny los spotkał natomiast serial „House of the Dragon”, nad którym pracują Geaorge R. R. Martin oraz Ryan Condal. W trakcie TCA (Television Critics Association), szefujący działowi programów w HBO Casey Bloys zapowiedział, że spin off „Gry o tron” jest na dobrej drodze do premiery w 2022 roku. Dowiedzieliśmy się też, że odpowiadająca za scenariusz dwójka, o której wspomniałem wcześniej, już zaczyna pisać historię. Serial ma opierać się na książce „Ogień i krew”, więc zabierze nas w czasy 300 lat przed wydarzeniami z serialu „Gra o tron”. Opowie o losach rodu Targaryen – przodkach królowej Daenerys. Żadna z ról nie została jeszcze obsadzona, ale poznaliśmy producentów i producentów wykonawczych serialu – w tym gronie znaleźli się Miguel Sapochnik oraz Martin i Vince Gerardisowie.

Co ciekawe, „House of the Dragon” jest jednym z czterech spin offów „Gry o tron”, które rozwija HBO, lecz prace nad pozostałymi zostały aktualnie wstrzymane. Nie wiadomo, czy tylko tymczasowo czy permanentnie. Bloys przyznał, że priorytetem dla HBO jest teraz przygotowanie „House of the Dragon” do emisji, natomiast serial z Naomi Watts nie otrzymał zamówienia na cały sezon, bo choć poszczególne elementy produkcji wyglądały obiecująco, tak całość nie za bardzo się ze sobą kleiła.