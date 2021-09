GoPro HERO 10 Black oficjalnie trafia do sprzedaży. Nowy model popularnej kamerki sportowej oferuje niedostępne wcześniej możliwości, w tym nagrywanie w rozdzielczości 5.3K w 60 klatkach na sekundę.

Sercem nowej kamerki GoPro HERO 10 Black jest procesor GP2 pozwalający wyciągnąć z niej jeszcze więcej. Dzięki niemu urządzenie działa znacznie szybciej. Od włączania poprzez wyłączanie nagrywania, na korzystaniu z dodatkowych funkcji kończąc. Co najważniejsze, dzięki niemu możliwe jest wykonywanie zdjęć w rozdzielczości 23 Mpix oraz nagrywanie filmów w rozdzielczości 5.3K przy 60 klatkach na sekundę, 4K w 120 klatkach na sekundę oraz 2.7K i 1080p w 240 klatkach. A to oznacza, że kamerka pozwala na nagrywanie w dwukrotnie większej liczbie klatek w każdej rozdzielczości względem poprzednich modeli GoPro. Do tego oferuje przechwytywanie pojedynczych klatek z filmu o rozdzielczości 15.6 Mpix.

Obiektyw w GoPro HERO 10 Black posiada osłonę hydrofobową pozwalającą zabezpieczyć kamerkę przed zachlapaniami i osadzaniem się kropel wody, a te są przyczyną różnych artefaktów i zniekształceń obrazu. Producent mówi o wyeliminowaniu problemu efektu flary czy rozdwojenia obrazu. Wspomniana osłona obiektywu jest wymienna i posiada wzmocnione szkło chroniące przed kurzem, zarysowaniami i uszkodzeniem. Całość zamknięta jest w szczelnej obudowie pozwalającej na korzystanie z urządzenia w wodzie do głębokości 10 metrów.

Ogromną zaletą GoPro HERO 10 Black jest kompatybilność ze wszystkimi akcesoriami. Chodzi przede wszystkim o te, które działały także z GoPro HERO 9 Black. Nie zabrakło też usprawnień w ekranach - głównie tego dotykowego, który jest czulszy na dotyk. Przekłada się to na jeszcze wygodniejsze korzystanie z kamerki. Nowy model wyposażono też w jeszcze lepszy system stabilizacji obrazu. HyperSmooth 4.0 pozwala teraz na osiągnięcie znacznie lepszych efektów stabilizacji nawet przy słabym oświetleniu. Poziomowanie horyzontu, znane z poprzedniego modelu, pozwala teraz na jeszcze większe przechylenia z zachowaniem linii prostej.

GoPro HERO 10 Black. Dostępność i ceny w Polsce

Kamerka GoPro HERO 10 Black jest już dostępna w sprzedaży w Polsce. W autoryzowanym sklepie GoHERO.pl kupicie ją za 2599 zł. W pudełku znajdziecie dodatkowo śrubę montażową, klips montażowy, przyklejkę 3M do powierzchni obłych. Do tego kabel USB-C i etui do przechowywania i transportu.