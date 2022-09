Osmo Action 3 od DJI i GoPro Hero 11 Black. Szykuje się zacięta walka

Osmo Action 3 zapowiada się naprawdę dobrze. Jedna z najciekawszych propozycji na rynku

Najnowsza kamera Osmo została wyposażona w 1/1,7-calową matrycę szerokokątną, która będzie zdolna rejestrować wideo w jakości 4K z prędkością 120 klatek na sekundę. Pole widzenia najnowszej kamery DJI wynosi 155 stopni.

Jeśli chodzi o robienie zdjęć, to Osmo Action 3 posiada obiektyw 12 Mpix z maksymalną rozdzielczością 4000x3000 z możliwością wykonania czterokrotnego zoomu. Przybliżenie jest jednak mniejsze w przypadku nagrywania materiałów wideo, bowiem jest zaledwie dwukrotne.

Wytrzymałość baterii i dodatkowe funkcje

Osmo Action 3 posiada akumulator o pojemności 1770 mAh, co według DJI pozwoli na nagrywanie wideo 1080p/30 przez maksymalnie 160 minut. Wynik zapewne będzie dużo gorszy w przypadku 4K/120, czyli jakości, która znaczną część z nas będzie głównie interesować. Kamera posiada złącze USB-C i według producenta zaledwie 18 minut wystarczy do naładowania jej do 80% przy użyciu ładowarki o mocy 30W. Jeśli będziemy chcieli naładować Osmo do 100%, będziemy musieli poczekać 50 minut.

Warto również zaznaczyć, że najnowszy produkt DJI został wyposażony w elektroniczną stabilizację obrazu (EIS) oraz wbudowany czujnik temperatury barwowej, który ma przyczynić się do idealnego odwzorowania kolorów.

Wyświetlacze i mikrofony w Osmo Action 3. Nie tylko jakość obrazu się liczy

Osmo Action 3 posiada dwa wyświetlacze dotykowe oraz mikrofon, który rzekomo ma radzić sobie z redukcją szumów i - co ciekawe - z komendami głosowymi. Te mogą posłużyć do sprawdzenia ustawień aparatu oraz zmiany trybów fotografowania, których łącznie jest pięć.

DJI przygotowało również specjalną kolekcję akcesoriów do Osmo Action 3, w tym wodoodporną obudowę, baterię o większej pojemności, osłony obiektywu, wysięgnik teleskopowy i wiele, wiele więcej - każdy powinien zatem móc dostosować ten produkt do własnych potrzeb.

Kamera jest od dziś dostępna do kupienia w dwóch wersjach: Standard i Adventure. W tej drugiej, droższej wersji, znajdują się dodatkowo akumulatory, wcześniej wspomniany wysięgnik teleskopowy oraz etui chroniące. Ceny? Standard - 1849 zł, Adventure - 2349 zł. Nie ma zatem tragedii.

GoPro nie ma zamiaru jednak odpuszczać. Hero 11 Black wypada naprawdę dobrze

Propozycja DJI jest naprawdę solidna, jednak konkurencja nie pozostaje dłużna. GoPro Hero 11 Black zostało bowiem wyposażone w matrycę o rozmiarze 1/1,9 cala o rozdzielczości 27 Mpix, co pozwala na robienie jeszcze bardziej dokładnych i szczegółowych zdjęć.

Co jeśli chodzi o nagrywanie wideo? Hero 11 Black zaoferuje kilka możliwości: 5,3K/60 FPS, 4K/120 FPS i 1080p/240 FPS. Kamera posiada również tryb slow motion, który umożliwi nagrywanie materiałów w rozdzielczości 4K lub 2,7K. Kąt widzenia to w tym przypadku 155 stopni.

Dwa tryby pracy GoPro Hero 11 Black

Nowe GoPro 11 posiada również dwa tryby pracy, co okaże się świetnym ułatwieniem dla osób bez doświadczenia. Tryb łatwy fabrycznie ma załadowane niezwykle wszechstronne ustawienia przechwytywania obrazu, które doskonale sprawdzą się w przypadku większości ujęć. Dla bardziej wymagających użytkowników, powstał tryb profesjonalny, w którym jest dostęp do presetów pozwalających wybrać najlepsze ustawienia dla danego ujęcia (Standard, Activity, Cinematic, Slo-Mo), oraz możliwość dostosowania wszystkich presetów, ustawień i funkcji.

Do tego funkcje Horizon Lock oraz HyperSmooth 5.0 w GoPro 11 pozwalają na utrzymanie horyzontu nagrania stabilnie, nawet podczas obrotu kamery w 360 stopniach. To sprawia, że nie musimy w ogóle martwić się o gimbale czy dodatkowe akcesoria.

Bateria i cena GoPro Hero 11 Black

Kamera została wyposażona w baterię o pojemności 1720 mAh, czyli nieco mniej, niż w przypadku Osmo Action 3. Jeśli chodzi o cenę, to mówimy tutaj o kwocie rzędu 2699 zł za podstawowy model oraz 3799 zł za Creator Edition z dodatkowymi akcesoriami.

Wydaje się zatem, że między tymi dwoma kamerami szykuje się zacięta walka. Którą Wy byście wybrali i dlaczego?