Google zatrzęsie internetem. Nowe wyniki wyszukiwania to prawdziwa rewolucja

Inteligentny podział na kategorie. By wszystko było bardziej czytelne

Podstawową ideą która przyświeca Web Guide, jest grupowanie odnośników do stron internetowych w logiczne, pomocne, zestawy. Każda taka grupa opatrzona jest nagłówkiem i krótkim podsumowaniem, które pozwalają zapoznać się z tematyką jeszcze przed kliknięciem w odnośnik. Dzięki temu przebijanie się przez wyniki wyszukiwania staje się szybsze i bardziej efektywne. Użytkownik zyskuje natychmiastowy dostęp do najważniejszych informacji, nawet takich, o których wcześniej nie miał pojęcia.

Zaawansowany mechanizm, na którym opiera się Web Guide, wykorzystuje specjalną wersję modelu Gemini. To rozwiązanie pozwala zarówno zrozumieć intencję zapytania, jak i treści znajdujące się w sieci. System korzysta z techniki eksploracji powiązanych zapytań, przeprowadzając równoległe wyszukiwania w celu wyłonienia najbardziej adekwatnych rezultatów.

Wszechstronność tego rozwiązania robi wrażenie

Google jasno akcentuje, że Web Guide sprawdzi się zarówno przy pytaniach otwartych, jak i złożonych, wielozdaniowych, zapytaniach ze strony użytkowników. Przykłady które podaje internetowy gigant w swoich oficjalnych materiałach pokazują m.in.

Samodzielne planowanie podróży, np. "jak podróżować solo po Japonii";

Rozbudowane pytania typu: "Moja rodzina mieszka w różnych strefach czasowych. Jakie są najlepsze narzędzia, aby utrzymać bliski kontakt na odległość?”

W takich sytuacjach Web Guide pogrupuje wyniki według aspektów powiązanych z tematem zapytania, dzięki czemu łatwo znaleźć nieoczywiste, ale istotne z naszej perspektywy poszukującego, strony serwujące odpowiedzi na interesujące nas pytania.

Testy już trwają: kiedy finalna wersja?

Nowatorska funkcja dostępna jest na razie w ramach testów w ramach Search Labs, gdzie znajdziemy ją w sekcji Web. Użytkownicy mogą swobodnie przełączać widok na klasyczne wyniki, jeśli wolą tradycyjne przeglądanie wyników wyszukiwania. Warto jednak zaznaczyć, że Google pracuje już nad integracją organizowanych z pomocą sztucznej inteligencji wyników także w innych sekcjach wyszukiwarki, co zwiastuje dalsze zmiany w przyszłości. Na tę chwilę oficjalna data premiery zmian nie jest jeszcze znana, ale ten krok pokazuje, że Google wciąż nie ujarzmiło jeszcze AI w swojej wyszukiwarce w sposób, którego wielu by od niej oczekiwało. Firma stale testuje rozmaite zmiany i próbuje stworzyć środowisko wygodne, dochodowe i sprawiedliwe dla wszystkich stron. Nie będzie to zadanie specjalnie łatwe, ale skoro jeśli komuś ma się udać to... prawdopodobnie właśnie im, prawda?