Google zapowiada pilota, w którym nigdy nie będziecie musieli wymienić baterii

Wymiana baterii to jeden z najbardziej irytujących obowiązków każdego miłośnika elektroniki — oczywiście tuż obok konieczności regularnego podłączania sprzętów do ładowania. O ile jednak w przypadku tych gadżetów które ładujemy na co dzień jesteśmy do tematu bardziej niż mniej przygotowani, to tego samego nie można powiedzieć w przypadku tych drobiazgów, które domagają się naszej uwagi raz na kilkanaście czy kilkadziesiąt tygodni. A tak często sprawy mają się z pilotami do telewizorów czy wagami. Dla wielu z nas będącymi urządzeniami codziennego użytku z niespodziankami raz na dłuższy czas. Ale Google w niedalekiej przyszłości chciałoby to zmienić — i zapowiada pilot, którego bateria ładować się będzie... energią słoneczną!

Pilot ładowany energią słoneczną. Dzięki temu nigdy nie będziesz szedł do kiosku po nowe baterie...

Na rynku przybywa pomysłów na urządzenia ładowane baterią słoneczną — nie dalej niż w sierpniu ubiegłego roku wspominałem o słuchawkach Adidas RPT-02 Sol których projektanci wykorzystali tę samą technologię. Ale trudno ukryć, że słuchawki są znacznie bardziej prądożernym sprzetem, niż ma to miejsce w przypadku pilota do telewizora / przystawki do telewizora, którą ładuje się raz na wiele tygodni. Pilot od Google TV ma korzystać z technologii Exeger — to żadne autorskie rozwiązania od Google. Nie jest to także pierwszy raz, kiedy twórcy analogicznych technologii chcą skorzystać z podobnych rozwiązań — wcześniej słyszeliśmy już o analogicznych rozwiązaniach od Amazona i Samsunga.

Pomysł fajny, ale na wykonanie... wciąż czekamy. Zwłaszcza na jego upowszechnienie się w najpopularniejsztch modelach pilotów... i innych sprzętów, które nie potrzebują częstego ładowania