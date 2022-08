Dla zapominalskich i niezorganizowanych - słuchawki ładowane światłem od Adidas

Akcesoria elektroniczne ładowane światłem nie są czymś specjalnie nowym na rynku. Dużo jednak zależy od kategorii urządzenia — a jeżeli chodzi o słuchawki, to było ich dotychczas raptem kilka na krzyż. Coś się w temacie zaczyna ruszać, a najnowsza zapowiedź od Adidas - ich model RPT-02 SOL, bez wątpienia mogą okazać się hitem wśród wszystkich zawiedzionych rozładowanymi akcesoriami.

Adidas RPT-02 SOL - oto nowe słuchawki od Adidas z opcją ładowania światłem

To nie jest pierwszy model słuchawek, który niemiecka firma wprowadza do sprzedaży. Jest jednak pierwszym, przy którym nie musimy uganiać się za kablem i pamiętać by odpowiednio przygotować się do wyjścia. Producent obiecuje nawet do 80 godzin pracy na jednym ładowaniu — zaś sam sprzęt ma być zasilany za pośrednictwem technologii Exeger’s Powerfoyle. Ta wbudowana jest w obudowę urządzenia, która została wykonana w 87% z surowców recyklingowanych.

Jak na urządzenie stworzone z myślą o sporcie przystało — nie zabrakło odporności na zachlapania (mowa tu o IPX4, które powinno być wystarczające dla potu i okazjonalnego deszczu) oraz opcji "rozłożenia" nauszników z myślą by je umyć. Sprzęt ma także wbudowany mikrofon, by można było za jego pośrednictwem prowadzić rozmowy telefonicznie. Oczywiście nie zabrakło w nich także portu USB typu C, gdyby okazało się że wszyscy z genotypem sowy potrzebują jednak dodatkowego zasilania, bo za mało wystawiają sprzęt na światło — to sztuczne lub słoneczne.

Jeżeli zaś chodzi o kwestie dźwięku — tutaj ponownie Adidasa wspiera Zound Industries. Ich poprzednie kolaboracje były bardzo dobrze oceniane przez recenzentów — dlatego pod tym względem prawdopodobnie nie ma większych powodów do obaw. Na obudowie wbudowany też będzie zestaw kontrolerów, które pozwolą nam zarządzać odtwarzanymi treściami czy odbierać połączenia telefoniczne bez konieczności sięgania po telefon, komputer, tablet... czy do czego je jeszcze przyjdzie nam do głowy sparować.

Adidas RPT-02 SOL — cena i dostępność

Słuchawki Adidas RPT-02 SOL można już zamawiać na oficjalnej stronie producenta. Niestety, zabrakło tam lokalnego wariantu — ale wszyscy zainteresowani mogą je zamówić za 229 euro (ok. 1080 złotych) już dziś. Na wysyłkę poczekacie jednak kapkę dłużej — ta ma rozpocząć się dopiero w przyszłym tygodniu, po 24 sierpnia.