Google z ważną aktualizacją Chromecasta. Tak odzyskasz dostęp do urządzenia

Czy Google nagle zrezygnowało ze wsparcia dla przystawek multimedialnych, które na rynek trafiły w 2015 roku? Takie pytania nasuwały się w zeszłym tygodniu, gdy w sieci zaczęło pojawiać się coraz więcej wpisów o tym, że oba urządzenia przestały praktycznie działać i nie da się za ich pomocą strumieniować treści na telewizor. Na reakcję firmy nie trzeba było jednak długo czekać. Google szybko wydało komunikat, z którego mogliśmy wyczytać, że wie o pojawiającym się problemie z Chromecast (2. generacji) i Chromecast Audio i pracuje nad poprawką. Firma jednocześnie przestrzegła użytkowników, by nie przywracali oni tych urządzeń do stanu fabrycznego.

Jesteśmy świadomi pojawiającego się problemu z urządzeniami Chromecast 2. generacji i Chromecast Audio i pracujemy nad poprawką. Nie należy przywracać ustawień fabrycznych urządzenia -- będziemy informować wszystkich na bieżąco, gdy poprawka zostanie wprowadzona. Jeśli urządzenie zostało już przywrócone do ustawień fabrycznych, jak najszybciej udostępnimy instrukcje dotyczące jego ponownej konfiguracji. Dziękujemy za cierpliwość.

– Spora część osób liczyła jednak, że fabryczne zresetowanie Chromecastów coś pomoże, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna i urządzenia kompletnie przestały działać. Google przez kilka dni informowało o postępach prac nad przywróceniem ich funkcjonalności, jednak w żadnym momencie nie potwierdziło przyczyny awarii. Firmę wyręczyli sami użytkownicy, którzy wskazali winowajcę – niezaktualizowane certyfikaty dla obu urządzeń, bez których nie mogą działać prawidłowo.

Chromecast nie działa? Google udostępnia rozwiązanie

Kilka dni temu Google rozesłało do posiadaczy Chromecast (2. generacji) i Chromecast Audio wiadomości e-mail, z których wynika, że problem został rozwiązany i jeśli urządzenia nie zostały przywrócone do ustawień fabrycznych i są wciąż podłączone do telewizora, zaczną ponownie działać dzięki automatycznej aktualizacji oprogramowania:

Chromecast (2. gen.): wersja oprogramowania 1.56.467165

Chromecast Audio: wersja oprogramowania 1.56.467166

A co z osobami, które zdecydowały się na wyzerowanie przystawek? Tu trzeba dodatkowych kroków, w tym pobrania zaktualizowanej do najnowszej wersji aplikacji Google Home dostępnej na iOS i Androida oraz przeprowadzenia ponownej inicjalizacji obu urządzeń. Jak to zrobić? Szczegółowe instrukcje konfiguracji Chromecast (2. generacji) oraz Chromecast Audio dostępne są na stronach pomocy technicznej Google.

Google przeprasza za całą sytuację i stara się uspokoić użytkowników, którzy nie mogli w ostatnim czasie korzystać ze swoich urządzeń Chromecast. I nie ma się co dziwić nerwowej atmosferze wokół awarii Chromecastów. Firma zapewnia jednak, że odpowiednie aktualizacje już są gotowe i już teraz część osób, może ponownie cieszyć się z przystawki multimedialnej. Inni będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak tłumaczy Google: Dystrybucja nowej wersji aplikacji już się rozpoczęła, ale może potrwać kilka dni, zanim zostanie ona udostępniona wszystkim użytkownikom.

Warto więc zaglądać do sklepów App Store i Google Play i sprawdzać, czy aktualizacja Google Home jest dostępna do pobrania. Jeśli tak, będzie możliwość ponownej inicjalizacji Google Chromecast (2. generacji) i Chromecast Audio, które zostały przywrócone do stanu fabrycznego w czasie, w którym trwała awaria. Pozostali użytkownicy powinni móc korzystać z tych urządzeń bez najmniejszych problemów.