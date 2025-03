Google Maps to dopiero początek! Must-have aplikacje na wyjazd

Podróżujesz do nowego miasta lub kraju i chcesz, aby smartfon ułatwił Ci życie? Oto aplikacje, które warto zainstalować – od nawigacji po rekomendacje najlepszych knajp w okolicy. Sprawdź, co warto mieć na smartfonie, zanim wyruszysz w drogę.

Uniwersalne aplikacje, które przydadzą się w obcym mieście

Wyjazd do nowego miasta, zwłaszcza za granicę, może być ekscytującą przygodą albo kompletną logistyczną katastrofą – wszystko zależy od tego, jak się do niego przygotujesz. Na szczęście mamy XXI wiek i całe mnóstwo aplikacji, które mogą uratować życie w sytuacjach, gdy nie wiesz, gdzie jesteś, gdzie zjeść czy jak dogadać się z lokalsami. Poniżej znajdziesz listę uniwersalnych aplikacji, które warto mieć pod ręką w obcym mieście. Nie musisz ściągać ich wszystkich, ale kilka z nich może znacząco ułatwić podróże.

Mapy Google – klasyk i podstawa

Zacznijmy od oczywistości – Google Maps. Nawet jeśli wydaje Ci się, że znasz tę aplikację na wylot, warto przypomnieć, że ma kilka funkcji, które w podróży mogą się przydać bardziej niż na co dzień. Tryb offline? Możesz ściągnąć mapę miasta, by nawigować bez dostępu do internetu. Wskazówki dotyczące transportu publicznego? Owszem, ale tylko tam, gdzie Google ogarnęło już lokalny transport (nie zawsze jest to takie oczywiste). Jeśli szukasz dobrych knajp, to warto zajrzeć do sekcji „Najlepsze w okolicy” – czasem można trafić na prawdziwe perełki.

TripAdvisor – nie daj się nabrać na turystyczne pułapki

Miejsca z widokiem na główny plac, gdzie kelnerzy polują na turystów i serwują średnie jedzenie za chore pieniądze? TripAdvisor pomoże Ci ich unikać. Opinie innych podróżników są bezcenne – zwłaszcza te, które mówią „ładnie, ale jedzenie przeciętne” albo „niby fajnie, ale zapłaciliśmy miliony”. Aplikacja ma też ranking atrakcji w danym mieście, co bywa pomocne, jeśli masz tylko kilka godzin i chcesz zobaczyć coś konkretnego.

Google Translate – bo dogadanie się to podstawa

Jeśli nie znasz lokalnego języka, a nie wszędzie da się dogadać po angielsku, Google Translate może być wybawieniem. Oprócz klasycznego tłumaczenia tekstu aplikacja ma funkcję tłumaczenia rozmów na żywo oraz opcję skanowania napisów aparatem. Warto też pobrać język offline – nigdy nie wiadomo, kiedy internet odmówi współpracy.

Airalo – internet w podróży bez zbędnych kosztów

Nic tak nie psuje podróży jak brak internetu, zwłaszcza gdy potrzebujesz nawigacji lub tłumacza (no chyba, że stawiamy na survival bez smartfona). Airalo to aplikacja, która pozwala na zakup wirtualnych kart eSIM, dzięki czemu nie musisz bawić się w lokalne karty SIM ani przepłacać za roaming. Wystarczy wybrać pakiet dla danego kraju, aktywować i gotowe – masz internet bez konieczności szukania Wi-Fi w przypadkowych kawiarniach.

Uber/Bolt – bo czasem lepiej nie kombinować

Jasne, w nowym mieście warto korzystać z komunikacji miejskiej, ale są sytuacje, kiedy po prostu potrzebujesz taksówki. Uber i Bolt pozwalają uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z zawyżonymi cenami albo brakiem gotówki. To również dobry sposób, aby uniknąć podróży z nieuczciwymi kierowcami, którzy sami dyktują ceny.

Revolut – wygodne płacenie za granicą

Jeśli podróżujesz za granicę, karta Revolut może nieco podreperować Twój budżet. Brak ukrytych opłat, korzystne kursy walutowe i możliwość wypłaty gotówki z bankomatów bez prowizji (do pewnego limitu) sprawiają, że w wielu krajach to lepsza opcja niż standardowa karta płatnicza z Polski. Do tego apka pozwala łatwo śledzić wydatki, co jest świetne, gdy chcesz lepiej kontrolować budżet.

Airbnb – noclegi u lokalsów

Jeśli nie jesteś fanem hoteli, Airbnb to świetna alternatywa. Możesz znaleźć nocleg u lokalnych mieszkańców, co często oznacza lepsze ceny i bardziej autentyczne doświadczenie. Warto tylko czytać recenzje – bo tak jak można trafić na klimatyczne mieszkanie w kamienicy, tak można też wylądować w miejscu, które na zdjęciach wyglądało jak designerski loft, a w rzeczywistości jest piwnicą z materacem.

Flightradar24 – kontroluj swój lot (i nie tylko)

Jeśli często latasz, Flightradar24 to must-have na Twoim smartfonie. Aplikacja pozwala śledzić loty na żywo, sprawdzać status opóźnień i podglądać trasę samolotu. Przydaje się, gdy czekasz na kogoś na lotnisku albo chcesz sprawdzić, czy Twój samolot nie utknął w innym kraju.

GetYourGuide – najlepsze atrakcje na wyciągnięcie ręki

Chcesz zwiedzić miasto, ale nie masz ochoty na samodzielne wyszukiwanie atrakcji? GetYourGuide to aplikacja, która zbiera najlepsze wycieczki, bilety i atrakcje turystyczne w jednym miejscu. Możesz zarezerwować wejście do muzeum, kupić bilet na rejs po rzece czy znaleźć lokalnego przewodnika. Dodatkowy plus? Często dostępne są opcje z ominięciem kolejek, co może zaoszczędzić sporo czasu – zwłaszcza w popularnych lokalizacjach.

PackPoint – żeby nie zapomnieć niczego ważnego

Planowanie wyjazdu często oznacza gorączkowe pakowanie na ostatnią chwilę. PackPoint ułatwia życie, tworząc listę rzeczy do spakowania na podstawie celu podróży, pogody i planowanych aktywności.

Jakdojade – dla zagubionych w Polsce

Jeśli podróżujesz po Polsce i nie chcesz błądzić wśród skomplikowanych rozkładów jazdy, Jakdojade to aplikacja, która rozwiąże Twój problem. Wystarczy wpisać miejsce, do którego chcesz się dostać, a apka sama podpowie najlepszą trasę i godziny odjazdów autobusów, tramwajów lub metra. Pokazuje także opóźnienia w czasie rzeczywistym i pozwala kupić bilety bezpośrednio w aplikacji, więc nie musisz szukać kiosku ani bawić się w gotówkę.