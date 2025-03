To koniec Asystenta Google, smartfony stracą tę opcję. Co dalej?

Google na swoim blogu oświadczyło, że gasi światła Asystenta, który dzielnie służył od prawie dziesięciu lat. Tylko co dalej? Oto jaka technologia go zastąpi.

Początki Asystenta Google sięgają 2016 roku, kiedy to firma uznała, że naturalniejszym sposobem interakcji z ich systemem operacyjnym, będzie używanie mowy. Wówczas była to intrygująca nowinka na miarę tamtych czasów, ale te się mocno zmieniły. Pora coś zakończyć, aby coś zacząć.

To koniec Asystenta Google, gigant zastąpi go sztuczną inteligencją

Urządzenia, które pracują na systemie operacyjnym Android, będą musiały zrezygnować z usług Asystenta Google. Na każdym narzędziu, na którym będzie to możliwe, w jego miejsce pojawi się współczesna technologia. Nikogo nie zdziwi, że będzie to sztuczna inteligencja, a dokładnie Gemini Google.

Zmiana się dokona w tym roku i będzie częścią ogromnego planu, w ramach którego Google planuje ulepszyć tablety, samochody i urządzenia, które można podłączyć do naszych narzędzi, takie jak słuchawki nauszne. Wszystko będzie używać sztucznej inteligencji i co więcej, podejrzewa się, że dotyczy to także systemów konkurencji, takich jak iOS. Gigant technologiczny nie zamierza się ograniczać i kreuje plany wprowadzenia swoich rozwiązań AI na pozostałych urządzeniach domowych. Wśród nich będą głośniki, wtyczki do streamowania (takie jak Chromecast) czy telewizory.

Gemini jednak nie będzie dla każdego. Ograniczenia dotkną urządzenia niespełniające minimalnych wymagań dla sztucznej inteligencji. Smartfon i inne technologie, muszą mieć co najmniej Androida 10, a także 2 GB RAM. Firma nie podała konkretnej daty startu tej zmiany. Mówią jedynie o nadchodzących miesiącach i wygląda na to, że nie ma możliwości, aby tej nowości uniknąć.

Pixel 9 już działał pozbawiony Asystenta na rzecz właśnie Gemini. To na urządzeniach tej linii mieliśmy okazję zobaczyć, jak Google czyni AI coraz przyjemniejszym i przeobraża bardziej na wzór Asystenta Google. Prawdopodobnie, aby zmiana nie była zbyt bolesna.

Źródła: engadget, google