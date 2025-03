Perplexity AI – nowy król wyszukiwania? Sprawdzamy połączenie Google i ChataGPT.

Perplexity AI – rewolucyjna wyszukiwarka czy po prostu lepszy Google? Jak działa, co potrafi i czy warto płacić za wersję Pro? Sprawdzamy, co można wyczarować z zyskującym na popularności AI.

Perplexity AI – co można tym wyczarować?

Czy Google ma się czego bać? No cóż, jeśli Perplexity AI nadal będzie się tak rozwijać, to być może za kilka lat zapomnimy o „googlowaniu” i zaczniemy „perpleksować” informacje. Brzmi dziwnie? Może, ale sam Perplexity AI to już nic dziwnego – to coś w rodzaju wyszukiwarki przyszłości, która zamiast wypluwać nam stos linków, podaje gotowe odpowiedzi. I robi to na tyle dobrze, że niektórzy użytkownicy zaczynają się zastanawiać, czy Google faktycznie jest jeszcze najlepszym źródłem wiedzy w sieci.

Reklama

Czym więc jest Perplexity AI? Jak działa i co potrafi? I wreszcie – czy wersja Pro jest warta swojej ceny? Sprawdźmy!

Perplexity AI – co to w ogóle jest?

Gdyby skrzyżować Google z Chatem GPT i dorzucić do tego filtrowanie wyników, dostalibyśmy właśnie Perplexity AI. To wyszukiwarka, która nie tylko odpowiada na pytania, ale też podaje źródła swoich odpowiedzi. A to w dobie fake newsów i zalewu przypadkowych informacji w internecie jest wręcz bezcenne. Perplexity AI działa na zasadzie chatbotowego interfejsu, podobnego do tego, co znamy z ChatGPT. Zamiast tradycyjnej listy linków dostajemy podsumowanie odpowiedzi, bazujące na wiarygodnych źródłach. Co więcej, użytkownik może dopytywać, precyzować pytanie i dostawać coraz bardziej dopasowane wyniki. W praktyce oznacza to koniec przekopywania się przez dziesiątki stron, żeby znaleźć coś sensownego. Perplexity robi to za nas, a przy okazji eliminuje SEO-spam, clickbaity i strony, które jedynie udają rzetelne źródła informacji.

Czym różni się od Google i ChatGPT?

No dobra, ale skoro mamy już Google i ChatGPT, to po co nam jeszcze Perplexity? Kluczowa różnica tkwi w tym, że Perplexity łączy najlepsze cechy obu tych narzędzi:

Google jest świetne, ale często musisz samodzielnie przekopywać się przez linki.

jest świetne, ale często musisz samodzielnie przekopywać się przez linki. ChatGPT daje szybkie odpowiedzi, ale bazuje tylko na danych, które zna, przez co często zmyśla.

daje szybkie odpowiedzi, ale bazuje tylko na danych, które zna, przez co często zmyśla. Perplexity znajduje najlepsze wyniki w sieci, analizuje je i podaje konkretne odpowiedzi – z podanymi źródłami!

To właśnie transparentność Perplexity robi różnicę. Możesz kliknąć w źródło, sprawdzić, skąd pochodzi dana informacja, i uniknąć ryzyka, że AI wymyśli coś z niczego (bo, jak wiemy, często się to zdarza).

Supermoce Perplexity AI

Perplexity AI to nie tylko wyszukiwarka – to narzędzie, które może odmienić sposób, w jaki pracujesz, uczysz się i szukasz informacji. Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić:

Szybkie researchowanie – potrzebujesz konkretów? Perplexity znajdzie je w kilka sekund, a nie w kilkanaście minut.

– potrzebujesz konkretów? Perplexity znajdzie je w kilka sekund, a nie w kilkanaście minut. Lepsze odpowiedzi – zamiast przeszukiwać fora, blogi i artykuły, dostajesz gotowe podsumowanie.

– zamiast przeszukiwać fora, blogi i artykuły, dostajesz gotowe podsumowanie. Źródła pod ręką – koniec z nieweryfikowalnymi odpowiedziami. Wszystko ma podane źródło, więc wiesz, skąd pochodzi informacja.

– koniec z nieweryfikowalnymi odpowiedziami. Wszystko ma podane źródło, więc wiesz, skąd pochodzi informacja. Precyzyjne pytania = precyzyjne odpowiedzi – możesz dopytywać, zawężać wyniki i dostawać dokładnie to, czego szukasz.

– możesz dopytywać, zawężać wyniki i dostawać dokładnie to, czego szukasz. Idealne dla studentów, researcherów i… osób leniwych – bo po co tracić czas, skoro można mieć wszystko na tacy?

Perplexity Pro – czy warto?

Perplexity jest również dostępne w płatnym abonamencie Pro. Co oferuje?

Dostęp do bardziej zaawansowanych modeli AI – w tym GPT-4, Claude 3 i innych.

– w tym GPT-4, Claude 3 i innych. Głębsze researchowanie – analiza większej ilości źródeł dla jeszcze dokładniejszych odpowiedzi.

– analiza większej ilości źródeł dla jeszcze dokładniejszych odpowiedzi. Brak limitów – w darmowej wersji są ograniczenia w ilości zapytań i dostępnych funkcji. W wersji Pro możesz pytać, ile chcesz.

– w darmowej wersji są ograniczenia w ilości zapytań i dostępnych funkcji. W wersji Pro możesz pytać, ile chcesz. Tryb Copilot – pozwala AI aktywnie przeszukiwać i analizować dane w czasie rzeczywistym.

Czy warto? Jeśli robisz dużo researchu, szukasz informacji i zależy Ci na czasie, albo po prostu chcesz mieć dostęp do sprawnego czatbota – zdecydowanie tak. Jeśli korzystasz z AI tylko od czasu do czasu, to darmowa wersja powinna w zupełności wystarczyć.

Reklama

Czy Perplexity wygryzie Google?

Czy Perplexity AI to przyszłość wyszukiwania? Może jeszcze nie dziś, ale kto wie, co będzie za kilka lat. Faktem jest, że Perplexity działa szybciej, mądrzej i bardziej transparentnie niż klasyczne wyszukiwarki. Google ma powody do obaw, bo użytkownicy coraz częściej szukają gotowych odpowiedzi, a nie listy stron do przeklikania. Czy warto spróbować? Zdecydowanie tak!