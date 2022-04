To, że Google lubi uśmiercać swoje produkty nie jest żadną tajemnicą. Powstała nawet specjalna strona Graveyard - Killed by Google dedykowana wszystkim usługom, które na przestrzeni ostatnich lat zostały "pochowane" przez amerykańską firmę. Na cmentarzysku aplikacji i usług leży jedna, którą Google chciałoby w najbliższym czasie przywrócić do życia - a przynajmniej sięgnąć po jej nazwę i ogólne założenia. A jest nią Wallet (Portfel).

Jeśli pamiętacie czasy wczesnych wersji na Androida, to z pewnością kojarzycie Wallet. To usługa Google, która nie tylko oferowała możliwość płacenia przez NFC kartami Mastercard wydawanymi przez amerykański bank Citibank, ale z czasem ewoluowała do całego systemu płatności. Firma miała również okres, w którym wydawała karty Google Wallet. Wallet lata świetności na amerykańskim rynku miał w latach 2015-2016. Wkrótce jednak usługę zastąpiono w całości przez Android Pay, które obecnie nazywane jest Google Pay i oferuje nieco inne rozwiązania.

Google wskrzesza swoje aplikacje. Pierwszą z nich jest Portfel

O tym, że Google chce przywrócić do życia swój Portfel mówiło się od jakiegoś czasu. Ostatnio pojawiło się więcej informacji sugerujących, że powrót ten jest coraz bliżej. Najpierw na światło dzienne wypłynęła odświeżona ikona, którą pokazała redakcja serwisu 9to5Google. Teraz do sieci trafiły zrzuty ekranu z aplikacji, które zobaczycie powyżej. Czym ma być nowy Wallet? Według przecieków nie będzie przemianowanym Google Pay, a osobnym narzędziem do przechowywania cyfrowych wersji kart - także lojalnościowych. Rozwiązanie ma czerpać inspiracje z portfela dostępnego w iOS. Pozwoli więc przechowywać bilety, karty pokładowe, karty podarunkowe i inne, poza samą usługą Google Pay. Portfelem, według udostępnionych informacji, zarządzać będzie Google Play Services. To pozwoli na dostęp do usługi z innych aplikacji oraz różnych usług Google. Systemowe rozwiązanie ułatwi korzystanie z kart w niemal każdej sytuacji.

Kiedy Google Wallet zostanie oficjalnie wskrzeszone? Niewykluczone, że odbędzie się to już w przyszłym miesiącu. W dniach 11-12 maja trwać będzie konferencja Google I/O na której firma zaprezentuje swoje najnowsze pomysły na rozwój Androida. To także czas premiery systemu w wersji 13, który obecnie znajduje się w fazie testów.

Obrazek wyróżniający: Mika Baumeister z Unsplash