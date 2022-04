Nowa aktualizacja Android Auto nadal bez kluczowej zmiany

Android Auto 7.5 już w Google Play

Na początku roku Google pochwaliło się, że z Android Auto mona korzystać już w ponad 150 mln samochodów jeżdżących po całym świecie, więc z pewnością nie jest to już niszowy produkt. Niestety można odnieść wrażenie, że Google traktuje go jednak nieco jako taki dodatek, z którym nie wiadomo co zrobić. Zmiany w aplikacji ogłaszane są zazwyczaj raz w roku, w trakcie Google I/O i wtedy faktycznie są spore, ale to wcale nie znaczy, że w ciągu pozostałych 12 miesięcy nic się w aplikacji nie dzieje. Google musi między innymi łatać kolejne błędy, a niektóre z nich jak chociażby brak powiadomień z Facebooka obecne są już blisko rok.

Nie inaczej jest w przypadku najnowszej wersji 7.5, która właśnie trafiła do Google Play. Aktualizacja jest wprowadzana sukcesywnie na kolejnych telefonach i użytkownicy bardziej niż nowych funkcji boją się nowych problemów. Wygląda jednak na to, że tym razem nie musimy się niczego obawiać. Nowa wersja Android Auto to cały czas tylko przygotowanie pod nadchodzące zmiany, które miejmy nadzieje zostaną wkrótce oficjalnie ogłoszone. Z moich testów wynika, że nie pojawiła się jeszcze nowa ikonka "nutki", o której pisałem kilka tygodni temu, a która ma nam proponować czego możemy sobie posłuchać w samochodzie. Nie ma też nawet śladu zmian powiązanych z nowym wyglądem aplikacji znanym pod nazwą "Coolwalk". Na to rozwiązanie czekają chyba wszyscy użytkownicy Android Auto, bo dzięki niemu interfejs ma upodobnić się do tego znanego z Apple Car Play i zapewniać po prostu większą funkcjonalność.

Wygląda też na to, że w wersji 7.5 nie dodano jeszcze funkcji sprawdzania jakości kabla do telefonu, ale podwaliny pod to rozwiązanie są już położone, więc może się okazać, że któregoś dnia zostanie aktywowane po stronie serwera. Reasumując, Android Auto 7.5 nie wprowadza żadnych kluczowych zmian, ale też nie powinno wam niczego zepsuć, więc możecie bez obaw dokonać aktualizacji.