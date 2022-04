Nowa, praktyczna funkcja trafia wreszcie do Android Auto

Android Auto cały czas ewoluuje, a Google sukcesywnie dorzuca nowe funkcjonalności do swojej platformy. Wszyscy czekamy na nadchodzący redesign, który pozwoli lepiej wykorzystać ekrany panoramiczne, ale zanim to nastąpi pojawi się jedna, całkiem ciekawa nowość.

Google zasugeruje co możemy posłuchać

W przypadku Android Auto proces wdrażania nowych funkcji jest zawsze taki sam. Najpierw pojawiają się w wersji beta aplikacji i zazwyczaj już wtedy ciekawscy programiści wynajdują o nich wzmianki w kodzie. Później nowa funkcja jest aktywowana po stronie serwera dla nielicznej grupy testerów, którzy mogą sprawdzić ją w praktyce. Ostatnim krokiem jest udostępnienie zmian szerszemu gronu użytkowników. Co więcej, większość z tych zmian nie jest nawet specjalnie przez Google zapowiadana, bo gigant z Mountain View nie publikuje ich listy (changelog) w poszczególnych wersjach Android Auto. Tak samo jest z zauważoną jakiś czas temu funkcją sugestii muzyki, która u wybranych użytkowników pojawiła się kilka miesięcy temu.

Wygląda na to, że charakterystyczna ikonka z nutką zaczyna pojawiać się szerzej u coraz większej liczby użytkowników Android Auto. Wkrótce powinna zostać udostępniona publicznie dla wszystkich. Wypełni ona puste miejsce na dole ekranu, między belką aplikacji, a dzwonkiem powiadomień. Funkcja tego odnośnika jest bardzo prosta, jest to skrót do Asystenta Google, który sugeruje nam czego możemy posłuchać. Sugestie są oczywiście "inteligentne", to znaczy bazują na naszych nawykach i historii odsłuchu w wybranych aplikacjach. Co ciekawe mamy tutaj nie tylko YouTube Music, ale również Spotify, aplikacje do podcastów czy newsy. Ot niewielki, ale całkiem przydatny gadżet, który jeszcze bardziej umila czas spędzony w samochodzie.

Niestety jak to z Google bywa, nie wiemy kiedy nowa funkcja trafi do wszystkich użytkowników. Może to być równie dobrze za tydzień, jak i za miesiąc czy za pół roku. Wygląda jednak na to, że jesteśmy już bliżej niż dalej tej premiery i można powoli wypatrywać czy w Android Auto nie pojawiła się czasami nowa ikonka. Miejmy nadzieje, że na zmianę wyglądu całego interfejsu też nie będziemy musieli już za długo czekać.

źródło: Android Police