Allegro odpala petardę - nawet 1000 zł zwrotu, jeśli znajdziesz tańszy produkt gdzie indziej

Gwarancja najniższej ceny to cykliczna edycja programu, w ramach którego kupujący na Allegro produkty z tym oznaczeniem, mogą uzyskać zwrot różnicy z kwoty produktu kupionego na taj platformie a znalezionym w innym sklepie w niższej cenie. Pod takim warunkiem, że w czasie 72 godzin od takiego zakupu poinformują o tym Allegro.

Reklama

Co ważne, lista tych sklepów jest dość obszerna i obejmuje nie tylko konkurencję w postaci Amazona, ale i największe elektromarkety jak EURO RTV AGD, Media Expert czy Media Markt:

8a.pl komputronik.pl notino.pl autodoc.pl amazon.pl korob.pl oleole.pl taniaksiazka.pl bricoman.pl lazienkaplus.pl sklepopon.com x-kom.pl centrumrowerowe.pl leroymerlin.pl strefakierowcy.pl eobuwie.pl electro.pl makeup.pl superpharm.pl bee.pl empik.com mediaexpert.pl tim.pl xl-narzedzia.pl euro.com.pl mediamarkt.pl ucando.pl gemini.pl morele.net zooplus.pl

Nowe zasady programu Gwarancja najniższej ceny na Allegro

Jak duża skala zmian obejmie ten program od 1 lipca 2025 roku, niech świadczy, chociażby wzrost maksymalnego zwrotu, jaki będzie można uzyskać w trakcie najbliższej edycji.

Aktualnie Allegro zwraca 150% z kwoty różnicy, ale maksymalnie do 200 zł, jednakowo jeśli chodzi o jedno zgłoszenie, jak i całą edycję programu, który zwykle trwa miesiąc.

Od 1 lipca nadal będzie to 150% różnicy, ale kwota 200 zł będzie dotyczyła pojedynczego zgłoszenia, a łącznie podczas jednej edycji programu będzie można uzyskać aż 1000 zł.

Co więcej, oprócz wyżej wymienionych sklepów, ich lista poszerzy się o kolejne 20 pozycji:

oponeo.pl zalando.pl douglas.pl militaria.pl iparts.pl answear.com smyk.com sfd.pl intercars.pl modivo.pl bobowozki.com.pl carrefour.pl castorama.pl doz.pl sklepmartes.pl zakupy.auchan.pl obi.pl hebe.pl kaufland.pl frisco.pl

To nadal nie wszystkie zmiany, bo obecnie Allegro ma 30 dni na przyznanie kuponu ze zniżką (liczone od zakończenia danej edycji), od 1 lipca będzie to 14 dni i to od momentu zgłoszenia.

Ponadto, aktualnie nawet jeśli w jednym zgłoszeniu podamy trzy tańsze produkty, Allegro zwraca różnicę za jeden z nich, od 1 lipca dostaniemy zwrot za wszystkie trzy.

Reklama

Jeśli pozytywnie rozpatrzymy zgłoszenie do zamówienia, w którym było więcej sztuk tego samego produktu, to przyznamy kupon za maksymalnie 3 sztuki tego produktu. Przykładowo, jeśli kupisz 3 takie same książki na Allegro, a potem zgłosisz nam tańszą ofertę tej książki w innym sklepie – to dostaniesz kupon z różnicą w cenie dla wszystkich 3 kupionych książek. Obecnie uwzględniamy tylko 1 sztukę w każdym zgłoszeniu.

Ostatnia ze zmian w końcu, dotyczy terminu na wykorzystanie przyznanego kuponu — obecnie trzeba go wykorzystać w ciągu 30 dni, od 1 lipca będziemy mieli na to aż 12 miesięcy.

Reklama

Przy szukaniu tańszych produktów w innych sklepach, musicie pamiętać jednak o podstawowej zasadzie programu — nie mogą być one sprzedawane w promocjach, no i uwzględniane są tylko produkty nowe, z wyżej wymienionych kategorii zakupowych.

Jak znaleźć takie produkty z Gwarancją najniższej ceny? Wystarczy w wynikach wyszukiwania zaznaczyć odpowiednią opcję w menu filtrów po lewej stronie lub skorzystać z gotowego linku, a tu dla samej Elektroniki. Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio z poziomu zakładki Moje Zakupy na Allegro.

Źródło: Allegro.