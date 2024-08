Google Streamer - oficjalny następca Chromecasta i rywal Apple TV już oficjalnie!

Po wielu plotkach i przeciekach jest i on. Google Streamer - czyli najnowsza przystawka do telewizorów od Google - oficjalnie trafiła do katalogu sprzętowego giganta!

Google Streamer: następca Chromecasta z Google TV trafił do sklepu Google

Wszyscy spodziewali się tej premiery podczas przyszłotygodniowego wydarzenia na którym oficjalnie mają zostać zaprezentowane nowe smartfony z serii Google Pixel, tymczasem firma zrobiła nam niespodziankę i bez większego szumu wokół wypuściła swoją najnowszą przystawkę do telewizora. I choć oficjalnie nie jest ona dystrybuowana w Polsce - można ją znaleźć i zamówić m.in. w amerykańskim sklepie Google — a kto wie. Może niebawem doczeka się także polskiego dystrybutora.

Co oferuje najnowsza przystawka do telewizora: Google Streamer?

Google Streamer ma być dużo bardziej zaawansowanym urządzeniem niż jego poprzednik — i być pełnoprawną przystawką, która ma stanąć w szranki z konkurentem od ekipy z Cupertino — Apple TV. Tym razem zmienia się też forma: już nie tylko dongiel, ale przystawka którą Google będzie sprzedawać w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i szarym. Różnice w samej formie urządzenia widoczne będą gołym okiem - domyślnie nie jest ono bowiem ukrywane za telewizorem z którego zwisa, a ma stać na półce - jak wspomniany konkurent.

Tym co ma go jednak najmocniej wyróżnić na tle poprzedniej przystawki nie ma być wygląd i forma samego sprzętu, a to, że będzie on znacznie mocniejszy sprzętowo. Doczeka się nie tylko szybszego procesora (o 22% od poprzednika), ale także dwukrotnie więcej RAM i 32 GB pamięci na dane. Ale z opisu wynika, że choć będzie znacznie mocniejszym sprzętem - nadal nie będzie mógł stanąć w szranki z najmocniejszymi graczami na rynku takimi jak Apple TV 4K czy Nvidia Shield TV pod względem aplikacji innych niż te do konsumpcji treści.

Całość działać będzie pod kontrolą systemu Google TV — który na nowej przystawce ma działać płynniej niż kiedykolwiek. Nie zabrakło także wsparcia dla HDMI 2.1a, WiFi 5, Bluetooth 5.1 oraz Ethernetu. Zgodnie z przeciekami: pilot przeszedł delikatny lifting — i na froncie znalazł się przycisk głośności oraz konfigurowalny klawisz w prawym dolnym rogu. Wisienką na torcie jest wsparcie sztucznej inteligencji od Google. Gemini będzie oferowało streszczenia, recenzje i opisy podczas przeglądania treści.

Google streamer

Google Streamer: cena i dostępność urządzenia

Choć Google Streamer już dziś trafił do katalogu i doczekał się swojej oficjalnej strony produktowej, to na premierę sprzętu nawet w Stanach Zjednoczonych trzeba będzie jeszcze nieco poczekać. Oficjalna sprzedaż przystawki do telewizora wystartuje 24 września - i sprzedawany będzie w cenie 99,99 dolarów — czyli o 30 mniej niż Apple TV 4K.