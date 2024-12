Mam wrażenie, że powtarzam to już do znudzenia, ale faktem jest, że pierwsze smartfony z rodziny Pixel korzystające z procesorów Tensor nie były zbyt udane. Główna w tym "zasługa" Samsunga, na którego Exynosie bazują układy Tensor. Ich pierwsza generacja nie dość, że była produkowana w litografii, która znacznie odstawała od tego co oferuje TSMC, to jeszcze sam projekt układu miał swoje wady. Wygląda na to, że chodziło głównie o oprogramowanie, które źle zarządzało energią. W rezultacie nabywcy Pixeli 6 i 7 narzekali na przegrzewanie się telefonu oraz krótki czas pracy na baterii. Z czasem sporo w tej kwestii poprawiono, ale zadra głęboko tkwi w Google i wygląda na to, że całkiem zakończy współprace z Samsungiem.

Reklama

Pixel 10 z dużymi zmianami

O tym, że Pixel 10, czyli model, który zostanie zaprezentowany w drugiej połowie przyszłego roku, dostanie całkiem nowy procesor produkowany przez TSMC wiemy już od dłuższego czasu. Tak samo jak wiele wskazuje na to, że nie będzie to wcale jakaś wielka rewolucja. Zarówno Tensor G5, jak i kolejny G6, będą zapewne mocno odstawać od konkurencji pod względem wydajności. Google zależy jednak przede wszystkim na niskiej cenie, a w drugiej kolejności na oszczędności energii. Wygląda na to, że gigant poniekąd słusznie założył, że wydajność nowych procesorów jest już więcej niż wystarczająca.

Z tego względu Tensor G5 będzie zajmował mniejszą powierzchnię, co automatycznie obniży koszt jego produkcji. Wygląda też na to, że gigant zrezygnuje z modemów dostarczanych przez Samsunga. Do ich możliwości też można było mieć uwagi, choć w najnowszej generacji nie jest już tak źle. Mimo tego Google skłaniało się bardziej do oferty konkurencji. Pierwszym wyborem miał być Qualcomm, który jest liderem na tym rynku i oferuje najlepsze rozwiązania. Wygląda jednak na to, że ponownie wygrała cena i Google nawiąże współprace z MediaTekiem.

Dobra wiadomość jest taka, że wykorzysta najnowszą generację tego układu oznaczoną symbolem T900. MediaTek T900 to modem, który dopiero zostanie zaprezentowany i będzie zgodny z najnowszą specyfikacją standardu 5G - 3GPP Release 17 5G, która nie została jeszcze nawet sfinalizowana. Prawdopodobnie też będzie produkowany przez TSMC i powinien oferować bardzo dobrą wydajność, ale szczegóły nie są jeszcze znane. Wiemy natomiast, że Pixel 10 będzie pod wieloma względami "eksperymentalny" i ciekawy jestem jakim ostatecznie okaże się smartfonem. Miejmy nadzieje, że tym razem będzie lepiej niż w przypadku Pixela 6 ;-).

źródło: 9to5Google